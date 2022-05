Nebudou platit ani žádné věkové slevy. Všichni od kojence po seniora budou od 15. května do 15. září platit stejně. Vstupenka bude platná pouze pro jeden vstup. To znamená, že pokud někdo odejde z areálu a bude se chtít ten den vrátit, bude muset zaplatit znovu.

Slevu budou mít ti, kdo dorazí až později. Vstupné je totiž rozděleno do tří časových pásem. U celodenní vstupenky platí výše uvedená cena 80 korun. Od 16 do 19 hodin příchozí platí 30 korun, od 19 do 24 hodin jen 10 korun. Od půlnoci do šesti ráno bude areál Jezera uzamčen.

Policisté v Poděbradech dostali defibrilátor za 60 tisíc korun

Vcházet se bude novými moderními turnikety. „Koupit vstupné bude možné v samoobslužných pokladnách, nebo také jako v minulých sezónách v osobních pokladnách, které budou otevřeny na počátku sezóny a v případě velkého zájmu návštěvníků či v provozovatelem stanovených termínech,“ uvedl místostarosta Roman Schulz.

Právě na pokladnách bude možné koupit i permanentku, přičemž minimálně ji bude potřeba dobít 500 korunami. Při deklarovaném zvýhodnění to vydá na deset vstupů. Nakoupený kredit bude využitelný 18 měsíců. Pomocí permanentky bude také možné koupit vstupné více členům rodiny nebo partě kamarádů.

FOTO: Lavička Václava Havla vyroste u lázeňské kolonády kolem Stromu republiky

Kromě nových cen vstupného a systému turniketů návštěvníky čekají i další změny. Dokončena je nová plavčíkárna a rozšířena byla plocha kempu.