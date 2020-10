Stávající epidemiologická situace ovlivňuje aktuální krajské a senátní volby z řady pohledů. Jedním z nich je nutnost nahrazovat některé členy volebních komisí. Konkrétně ty, kteří onemocněli nebo jsou povinně v karanténě.

Volby na Nymbursku v roce 2019. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

To je i případ Nymburka a několika obcí v našem regionu. Podle Jaroslavy Mejzrové z odboru správních věcí však u nás zásadní problém s počtem členů volebních komisí v danou chvíli není. „Vyskytly se případy, kdy členové volebních komisí onemocněli, a to třeba i běžnou chřipkou. Nebo musí být z nařízení hygieniků v karanténě. Zatím se nám však všude podařilo vytvořit funkční volební komise a zásadní problém to rozhodně není,“ řekla Jaroslava Mejzrová.