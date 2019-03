Pístecká úpravna se kompletně rekonstruuje, doslova od střechy až po sklep. Podle Josefa Jiřičného z VaKu Nymburk se nyní opravují obě zásobárny pitné vody, staré trubky se vyměňují za nové nerezové a chystá se montáž nových tlakových filtrů a nového zařízení k prokysličení surové vody. „Poté firma zahájí sanaci sedimentačních nádrží, které budou přeměněny na zásobníky surové vody pro tlakové filtry,“ popisuje postup prací Josef Jiřičný, který je zároveň vedoucím úpravny vody v Poděbradech.

Zároveň nechává VaK Nymburk vyměnit čerpací techniku, čímž by měl ušetřit provozní náklady, především za elektrickou energii. „Pracuje se také v prameništi. Vrtáme tři nové studny, rekonstruujeme přiváděcí sběrný řad od stávajících a nových vrtů k úpravně vody,“ pokračuje ve výčtu prací Jiřičný. Kompletně se opraví také kalové zařízení, veškeré elektrorozvody včetně řídících systémů a dálkových přenosů na dispečerské pracoviště.

Oprava nemine ani samotnou budovu. „Bude se vyměňovat vnitřní sanita, opraví se stěny, podlahy, vymění obložení, okna, objekt zateplíme a upravíme i terén kolem, včetně nového oplocení,“ upřesňuje Jiřičný. Technologickou novinku představuje instalace UV lampy, která svým UV zářením bude dezinfikovat pitnou vodu.

Veškeré práce se dějí za normálního provozu úpravny, což klade velké nároky na plánování a koordinaci prací. „Nelze vyloučit možné krátkodobé výpadky v dodávce vody a také občasné zhoršení její kvality. O všech těchto možných stavech se budeme snažit včas informovat,“ uzavírá pracovník společnosti VaK. Starosta Sadské Milan Dokoupil dodává: „Pokud se dozvíme vše včas, budeme se snažit občany informovat různými kanály. Zpráva se určitě objeví na webových stránkách a zazní v místním rozhlasu.“

Provoz úpravny vody by se měl do normálních kolejí vrátit v příštím roce na jaře, kdy by měly být veškeré opravy hotové.