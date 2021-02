Část místních politiků se konce nouzového stavu a nekontrolovaného uvolnění opatření obává s tím, že hrozí vznik nových ohnisek epidemie. Jiní však situaci za dramatickou nepovažují a k zásadním zvratům podle nich nedojde.

Nymburský místostarosta Bořek Černý si myslí, že by nekontrolované otevření restaurací mohlo přinést problémy, rozhodnout by podle něho měli odborníci.

Poděbradský starosta Jaroslav Červinka naopak nepředpokládá, že by došlo k výraznému zhoršení epidemiologické situace.

Černý je přesvědčen, že stávající stav je dlouhodobě neudržitelný. „Jsme ve složité situaci, o tom asi nikdo nepochybuje. Rozhodnutí, zda otevřít, nebo neotevřít restaurace, je hlavně na odbornících. Osobně mám trochu obavu z náhlého otevření. Uvolnění ano, ale za určitých hygienických podmínek a odpovědného chování provozovatelů i návštěvníků,“ vysvětluje nymburský místostarosta.

Červinka se konce nouzového stavu neobává. Podle jeho mínění se od příštího týdne situace dramaticky nezmění.

„Zrušení nouzového stavu nepřinese žádnou výraznou změnu. Opatření měla být od začátku zaměřena jinak. Měly se ochraňovat domovy pro seniory a sociální zařízení, zajistit včasné očkování jejich klientů a personálu. Nerozumím opatření, proč děti nemohly chodit do škol za podmínek, které jsme tu zajišťovali, například za přísné dezinfekce,“ říká poděbradský starosta.

O svých slovech je přesvědčen i za situace, kdy právě končí karanténu jeho dvě vnučky ve věku 8 a 13 let, které prodělaly covid-19 s lehkým průběhem.

Oslovené restaurace zatím nechtějí předjímat, jak se zachovají od příštího týdne. Samozřejmě by jejich provozovatelé už rádi viděli své podniky otevřené, rizika takového kroku si však také uvědomují.

Co bude po víkendu, neví ani Jaroslava Kořínková, provozovatelka nymburského Hudebního klubu Mlejn. „Čekám do neděle, jak se hejtmani domluví s vládou, případně s hygienickou stanicí. Pak se teprve uvidí, co bude v pondělí,“ říká provozovatelka nymburského klubu.