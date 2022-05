Z města bude opět galerie. Nymburští si mohou nechat vyzdobit dům graffiti

Streetartový festival Město = galerie se po roce vrací do Nymburka. Zajímavou novinkou je to, že do konce května mohou místní umělcům nabídnout plochy na svých domech. Výtvarníci se spreji v ruce budou tvořit ve veřejném prostoru od 15. do 20. srpna. Na programu jsou i víkendové tvůrčí jamy a filmová projekce.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Streetartový festival Město = galerie se po roce vrací do Nymburka. Zajímavou novinkou je fakt, že do konce května mohou místní umělcům nabídnout plochy na svých domech. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický