Škola byla jako tehdejší c. k. vyšší reálka založena v roce 1903. Od roku 1907 sídlí v nové budově, která byla na svou dobu velice moderní, postavena v novorenesančním stylu.

V současné době školu navštěvuje přibližně šest set studentů především z Nymburka a blízkého okolí.

Nejslavnějším absolventem školy je spisovatel Bohumil Hrabal, který zde dokonce propadl z českého jazyka. Studovala zde například i herečka Růžena Merunková.

V roce 2007 se budova nymburského gymnázia dožila sta let a ve školním roce 2013/2014 se konaly oslavy 111. let od založení školy (počítalo se to od roku 1903).

Od 1. září 2014 škola zároveň získala po svém slavném absolventovi název Gymnázium Bohumila Hrabala.