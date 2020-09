/FOTOGALERIE/ Lidé nakažení covidem-19 a ti, kteří mají nařízenou karanténu - těch se týká zpráva o možnosti volit v nadcházejících krajských a v části okresu i senátních volbách drive in, tedy přímo z auta. Tito lidé budou mít možnost vhodit své hlasovací lístky do urny z auta na parkovišti u nymburského Obecního domu ze strany v ulici Na valech. Tedy v aktuálně zaslepené ulici, na jejímž konci se buduje kruhový objezd.

Parkoviště pro voliče s covidem a v karanténě. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Tuto možnost budou mít voliči ve středu 30. září od 7 do 15 hodin. V případě druhého kola senátních voleb to pak bude přesně o týden později, tedy ve středu 7. října ve stejném čase od 7 do 15 hodin.