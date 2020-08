Své pověděli starosta Hradištka Jiří Kubela, organizátorka a moderátorka milého odpoledne Jana Kubová z Ateliéru Kuba, páter Peter Kováč, herec Josef Somr i řezbář Ivan Dědek Šmíd.

Houslisté Bohuslav Matoušek a Jakub Junek podtrhli slavnostní chvíli a zahráli skladbu francouzského skladatele J. M. Leclaira.

„Je mi velkou ctí požehnat soše i vysvětit prameni. Je krásné, že socha tu může být díky iniciativě vás občanů. Něco vám tu chybělo, proto ten sv. Josef. Byl bych rád, kdyby se stal jakýmsi symbolem. Žehnat znamená přát dobro," uvedl ve své řeči například kněz Peter Kováč.

Sochu sv. Josefa má na svědomí řezbář Ivan Šmíd. „V Kersku jsou krásné borovice, ale bylo mi líto kácet na sochu strom. Nakonec sv. Josef vznikl z jasanu z Krkonoš. Kersko je pro mě kultovní místo, kde se natáčely Slavnosti sněženek, je tady pozitivní energie. Jestli ta socha přinese někomu radost, budu moc rád," poděkoval přítomným řezbář.

Asi nejdéle – nikomu to ovšem nevadilo, ba naopak – mluvil známý herec Josef Somr. Nic nekomentoval, jen přečetl úryvek z díla spisovatele Bohumila Hrabala, který v Kersku žil. A četl právě stať o tom, jak Hrabal do Kerska přišel a seznamoval se s ním. „Já se málem ztratil, v tom potkám starého muže v montérkách, vlasy mu stály jako na sebe nastavené hoblovačky. Když nic jiného, tak je tady zdravý vzduch, řekl. A lesní městečko je postaveno podle plánu nového Yorku. Kerské borovice se plavily do Hamburku. A vězte, že pramen sv. Josefa je hluboký 87 metrů a jeho vody sem stékají z Jizerských hor sedmdesát let," četl například Josef Somr.

Paní Kubová připomněla, co psaly Nové hlasy v třicátých letech minulého století právě o Svatojosefském prameni v Kersku. Sochu s řezbářem Šmídem odhalil otec myšlenky Bronislav Kuba.

Sv. Josefa bylo možné instalovat za příspěvky kerských obyvatel i chatařů a dílem z peněz z obecní kasy Hradištka.