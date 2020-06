Téměř 900 cvičenců se v červnu roku 2012 vystřídalo na fotbalovém hřišti u restaurace Obora. Vděční diváci tleskali celkem dvanácti skladbám.

Sokolský slet na hřišti Slovanu v Poděbradech | Foto: Deník/Lukáš Trejbal

V roce 2012 jsme si připomínali 150 let od založení Sokola. Je to jedna z nejstarších sportovních organizací u nás i ve světě. Sokolská župa Tyršova, Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady si to vzala hezky k srdci a uspořádala na hřišti Slovanu Sokolský slet.