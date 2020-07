Na místo ke Mlejnu dorazily ještě v noci hasiči, městští strážníci a zástupci radnice. „Za světla vytvoříme provizorní stavidlo a nic dramatického se dít nebude," konstatovali hasiči.

Podle mluvčí radnice Markéty Tomčíkové se skutečně podařilo situaci stabilizovat. „Konzultovali jsme celou věc s Povodím Labe, které však i vzhledem ke snížené hladině samotného Labe odmítlo pustit do Valů více vody. Ještě v neděli dopoledne byly hladiny Valů pod běžným normálem. Situací se v pondělí bude zabývat odbor životního prostředí," řekla Tomčíková.

V neděli dopoledne se skutečně i hladina v malých Valech zvedla.

Přesto v pasti v úseku u Vodárny zůstaly desítky ryb, kterým se nepodařilo při rychlém nočním poklesu hladiny uniknout do hlubších tůní. „Je to opravdu obrázek zkázy a nemůžu se na to dívat. Jsou tu uhynulí cejni, plotice a další ryby," pozoroval situaci u Vodárny jeden z místních rybářů.

Podle všeho bude město vymáhat peníze jak za zásah hasičů, tak za případné vyčíslené škody na úhynu ryb po majiteli domu, ve kterém sídlí restaurace U Mlejna. „Je to pravděpodobné, město v tuto chvíli nemohlo jednat jinak. Jedná se o jeho soukromý majetek. Zřejmě se celá věc bude řešit jako přestupek," vysvětlila mluvčí radnice.