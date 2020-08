/FOTOGALERIE/ Řinčení historických zbraní, zpěvák Pavel Dobeš, rocková kapela W.I.X. Nastarýkolena i hudba s dobovými dudy či píšťalami, drak s rytíři i ohňostroj. Tak v roce 2008 vypadaly oslavy výročí 730. let, které uplynuly od povýšení obce na město.

Slavnosti Přemysla Otakara II. v Městci Králové | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

„Není to příliš kulaté jubileum, ale říkali jsme si, že třeba za dvacet let už tu nemusíme být,“ usmíval se starosta Milan Pavlík. Podle prvních odhadů organizátorů prošla v sobotu areálem více jak tisícovka lidí. Obyvatele Městce čekalo ještě žehnání nové vlajce a do budoucna také zavěšení pamětní desky zasvěcené králi Přemyslu Otakarovi II., který se zde podle pověsti narodil.