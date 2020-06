Z ARCHIVU: Dny Postřižinského piva

/FOTOGALERIE/ Brány nymburského pivovaru se v roce 2012 otevřely osmi tisícům milovníků piva po sedmnácté.

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ je přípitek v nymburském pivovaru. Už to vědí i No Name a spolu s Daliborem Jandou a ředitelem Pivovaru Nymburk Pavlem Benákem (vlevo) připíjí našim čtenářům na zdraví! | Foto: Deník/ Olga Havránková