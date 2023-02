Čtyřiačtyřicetiletý Dalibor Baleja pochází ze Slovenska, ale už přes dvacet let žije v Poděbradech. Pracuje ve firmě na výrobu televizí a má jednu velkou vášeň. Je to takzvaný hledač pokladů. "Mám detektor kovů, ale i rýžovací pánve a baví mě i magnetic fishing," říká muž, která má břehy kolem Labe v okolí Poděbrad prošlé asi jako málokdo. K nálezu mamutího zubu však žádnou speciální techniku nepotřeboval.

Pro jistotu jsem si to dogooglil

"Chodím tady v okolí Jezera často a vím, že v tom štěrku se dají nalézt zajímavé věci. Kosterní ostatky, zkameněliny, lastury. Našel jsem tu i amonity," líčí hledač. Posledně jmenovaný název patří vyhynulým hlavonožcům s vápenitou spirálovitou schránkou.

Jenže minulý týden narazil na něco jiného. "Oči se mi přepnuly do takového zvláštního módu a poznal jsem, že to bude něco zajímavého. Jako první mě napadl paroh nějakého zvířete. Ale pak jsme si všiml těch kousacích plošek, pro jistotu jsem si to dogooglil a je to naprosto jistě zub mamuta. Navíc jsem si to nechal potvrdit i Národním muzeem," popisuje nález Baleja.

Zub skončí v muzeu

Co zamýšlí s takovým nálezem udělat? "Chvíli se s ním pokochám, taky se pochlubím přátelům. A pak bych ho chtěl věnovat místnímu muzeu," řekl Baleja.

Ředitel Polabského muzea Jan Vinduška potvrdil, že o takový nález by mělo muzeum zájem. „Je to opravdu spíše vzácnost. Víme, že některé části mamutů se nalezli například nedaleko Lysé nad Labem. Takovýto regionální nález by samozřejmě měl v našem muzeu místo,“ potvrdil Deníku Vinduška.

Budu hledat dál

Mamuti vyhynuli na konci doby ledové. Na kontinentech zmizeli zhruba před 15 tisíci lety. V případě poděbradského nálezu se tak skutečně může jednat o zkamenělinu zubu starou 15 i 20 tisíc let. "Tím je pro mě jasné, že se tady mamuti pohybovali. Samozřejmě budu hledat dál. Bylo by skvělé, kdybych našel například část klu, pomocí nichž si mamuti vyhledávali potravu odhrnováním různých překážek," dodává nálezce mamutího zubu.