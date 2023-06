Doprava, dostupnost bytů, bezpečí a sociální oblast a nakonec podpora sportu. Minulý týden Deník na svém webu vyzval čtenáře, aby s blížícím se koncem školního roku vystavili pomyslné vysvědčení také vedení nymburské radnice ve výše uvedených oblastech. Na hlasování nejen v Nymburce se zřejmě projevila i aktuální ekonomická a sociální situace a je možné, že v dobách hojnějších by čtenáři byli v hodnocení shovívavější.

Nymburk, ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

A jak nymburská radnice dopadla? V průměru by dostala trojku. Nejlépe dopadla v očích hlasujících při podpoře sportu. Naopak nejhorší známku, která se blížila čisté čtyřce, dostali radní za oblast dostupnosti bytů. U každé otázky udělilo známku přibližně 150 až 170 hlasujících.

Byty: lidé na ně často nemají

Nejhůře dopadlo vedení Nymburka v hodnocení hlasujících v oblasti dostupnosti bydlení. Výsledná známka činila v průměru 3,84. Podle místostarosty Zdeňka Vocáska (ODS) je ale problematika bytů mnohem složitější, než na pohled může vypadat. „Podle mě to není otázka, jestli se byty staví nebo nestaví. Je to o tom, jestli lidé na byty dosáhnou. Dnes je potřeba zajistit infrastrukturu kolem nových lokalit, včetně například školek a škol. O to my se snažíme. Pak si ovšem lidé za ten byt také připlatí a ne každý na to dosáhne,“ vysvětlil Vocásek.

Vysvědčení vedení Nymburka: oznámkujte radní i starostu ve čtyřech oblastech

Podle jeho slov radnice pozastavila projekty developerů se zástavbou na bývalém hřišti Polabanu i chystaný komplex čtyř stovek bytů na místě bývalé Fruty u sídliště. Právě kvůli chybějící infrastruktuře, tedy dostatku parkovacích míst a zajištění blízkosti škol a školek. To je podle místostarosty priorita.

Parkovací dům

Druhou nejhorší známkou, v průměru 3,43, ohodnotili čtenáři bezpečí a sociální politiku. Podle místostarosty však právě v těchto oblastech město bota netlačí. Radnice podporuje organizace, které pomáhají různě znevýhodněným skupinám obyvatel, typu Respondeo nebo Semiramis. „Na posledním jednání jsme schválili stavbu nového domu pro seniory, máme tu Panoramu, snažíme se podporovat i mladé rodiny. V tomto případě bych viděl obecně spíše problém státu v nastavení pomoci,“ uvedl Zdeněk Vocásek.

Nymburská radnice by chtěla po opravě kamenného mostu zakázat průjezd kamionům

Řadu místních i podle loňských předvolebních průzkumů trápí otázka dopravy ve městě. Za řešení těchto problémů dostalo vedení města od čtenářů v průměru známku 3,22. Podle místostarosty bude jedním z klíčových řešení dopravy v centru města stavba parkovacího domu. „Půjde o třípatrový parkovací dům v lokalitě pod Eliškou a momentálně jsme ve fázi zpracování studie. Dům má vzniknout na půdorysu stávajícího parkoviště,“ konstatoval místostarosta.

Mluví se také o zásadní opravě kamenného mostu přes Labe. Pode některých informací měla přijít na řadu příští rok, ale zatím to jisté není. „Kraj přišel o část peněz na opravy silnic a komunikací kvůli škrtům v celostátním rozpočtu. Na příští rok tak má vyčleněno 6 miliard korun, přičemž oprava našeho mostu by vyšla zhruba na 700 milionů. Bude to čistě politické rozhodnutí,“ podotkl. Po opravě mostu nicméně chce radnice prosadit zákaz vjezdu kamionů do města s výjimkou těch, kteří mají v Nymburce svůj cíl.

Spokojení sportovci

Nejlepší hodnocení od čtenářů získalo město při podpoře amatérských i profesionálních sportovců. Průměrná známka vyšla na 2,89. Tedy lepší trojku. „Podporujeme mládežnický sport, hodně organizací a týmů se hlásí o příspěvky, které pravidelně z rozpočtu dostávají. A tvoří to poměrně velkou část rozpočtových výdajů. Dále také existuje grantový systém, kdy jednotlivé kluby mohou požádat o grant na pořádání různých akcí. Ale je tu samozřejmě také štědrá podpora profesionálních sportovců,“ jmenuje jednotlivé prvky kroků radnice Vocásek.

FOTO: Zlatý double atleta Daniela Maráka na mistrovství republiky

Obecně vyhledávané „národní“ sporty, jako jsou fotbal, hokej, basketbal či volejbal, mají podporu zajištěnou. „Taky bych rád připomněl, že město na sebe vzalo situaci se zimním stadionem, což je významná zátěž a odpovědnost a budeme přebírat také volejbalové kurty na Rémě,“ doplnil místostarosta.