Předchozí termínové výpadky začnou pořadatelé výstav a veletrhů v Lysé dohánět právě v červnu. To potvrdil i ředitel výstaviště Ondřej Matouš. „Jelikož vidíme, že situace není lehká a zřejmě nebude možné jen tak odcestovat za hranice, rozhodli jsme se pomoci naplánovat nezapomenutelnou dovolenou doma v Čechách. Návštěvníci u nás najdou více než dva tisíce hradů a zámků a dvanáct památek UNESCO, šestatřicet lázeňských míst, desítky golfových hřišť a nádherné hory,“ konstatoval Ondřej Matouš.

Veletrh tak bude plnit nejen roli tradiční přehlídky, ale pomůže vybrat třeba i dovolenou na poslední chvíli. Což pomůže jak těm, kteří se na dovolenou chystají, tak i tuzemským provozovatelům jednotlivých zařízení. „Aby se pobyt na dovolené vydařil, je volba správného ubytování - ať už kempu, farmy, penzionu či chatičky - rozhodujícím krokem. Každý má přitom zcela jiné nároky. A s jejich splněním na jedničku chceme právě pomoci,“ doplnil ředitel výstaviště v Lysé nad Labem.

Kromě cestovního veletrhu bude souběžně ve stejném termínu připravena ještě další významná akce, která by měla nahradit zrušenou výstavu Jarní Zemědělec. Aktuálně ponese název Polabské farmářské trhy 2020. „Nový termín této výstavy byl nejvíc poptáván, proto jsme se rozhodli zařadit ho hned do prvního možného termínu. Samozřejmě sortiment přizpůsobíme dle doby uskutečnění, ale myslím, že ani tak zájemci nepřijdou o své oblíbené vystavovatele,“ poznamenal Ondřej Matouš.

Připraveny budou zahradnické trhy, kde budou mít příchozí možnost nákupu jak rostlinného materiálu, tak potřeb a pomůcek pro zahradu. V prodeji budou okrasné i ovocné dřeviny, růže, cibuloviny, osiva, sadba, balkonové rostliny, jahodníky či trvalky. „Prostě co období dovolí, a dále skleníky, pařníky, zahradní nábytek, pergoly a zahradní technika,“ doplnil šéf výstaviště. Jako atrakci nejen pro nejmenší návštěvníky připraví pořadatelé improvizovanou českou farmu plnou zvířátek a naučného a soutěžního programu.

Dalším výstavním termínem jsou pak dny od 16. do 19. července. To by se měla konat celostátní výstava květin a zahradnické trhy pod názvem Květy. Souběžně ve stejné dny by se také měli na výstavišti představit mladí umělci v rámci Festivalu umění. Svébytnou součástí víkendového dění pak bude v sobotu 18. července 2. ročník soutěžní výstavy psů Polabský voříšek.