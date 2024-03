/FOTOGALERIE, VIDEO/ Velikonoční výstava v přízemí střední školy a učiliště v Městci Králové je otevřena ve středu a čtvrtek pro veřejnost. Láká nejen na tradiční dobroty spojené se svátky jara, tedy na beránky, mazance, jidáše nebo vyrobené budoucími cukráři.

Z Velikonoční výstavy na střední škole a učilišti v Městci Králové. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

„Základem výstavy jsou výrobky našich zahradníků v podobě netradičních aranžmá, u nichž se snažíme využívat nejen přírodní materiály, které vidíme denně kolem sebe, ale i netradiční a exotické materiály. Snažíme se při těchto akcích především naše žáky učit, jak ladit materiály a květy, ať už tvarem, či barvou,“ říká Luboš Šebek, zástupce ředitelky pro praktické vyučování.

Deník na výstavu zavítal ve stejné době jako žáci místní základní školy. Ve fotogalerii a na videích je možné zjistit, co si mohou návštěvníci prohlédnout, co mohou ochutnat i co si mohou odnést domů. Některé dekorace, věnce, ozdoby a jarní svícny jsou na prodej.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Výstava je otevřena ještě ve čtvrtek od 8 do 16.30 hodin.