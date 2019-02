Lysá nad Labem - Blíží se 25. ročník národní výstavy stavebních materiálů, technologií a úspor energií Stavitel. Je určena především těm, kteří staví nebo rekonstruují dům, byt či chalupu. Plánujete zateplení nebo výměnu oken? Zajímají vás ekologické doplňkové zdroje energie, nebo hospodaření s dešťovou vodou? Právě takovou inspiraci Stavitel nabídne. Včetně nejnovějších trendů ve stavebnictví. Výstava začíná 14. února na Výstavišti v Lysé nad Labem.

Z jednoho z předchozích ročníků výstavy Stavitel. | Foto: DENÍK/Milena Krejsová

Od 14. do 16. února vždy od 9 do 17 hodin na návštěvníky budou čekat řady vystavovatelů a odborníků z mnoha oborů spojených se stavebnictvím. „Prezentovat se budou firmy od výrobců a dodavatelů podlah, dlažeb, sanitární techniky, stavebních a izolačních materiálů až po zahradní stavby, studny, bazény či ploty. Chybět nebudou ani technologie zahrnující dřevostavby, nízkoenergetické stavby a pasivní domy. Zkrátka vše, co souvisí se stavbou, rekonstrukcí i zdravým bydlením,“ říká manažer výstavy David Skála.

Souběžně s výstavou Stavitel mohou příchozí na lyském výstavišti navštívit také 16. mezinárodní výstavu strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl - Ligna Bohemia a také Veletrh odborného školství – Řemesla. „Rádi bychom zejména žákům základních škol a jejich rodičům představili aktuální nabídku učebních oborů, ale také poukázali na perspektivu technických oborů, kde zaměstnavatelé dlouhodobě volají po kvalifikovaných absolventech,“ dodává Ondřej Matouš, ředitel výstaviště.

Ani letos nebude chybět na Staviteli prezentační stánek Zelená úsporám – dotačního programu Ministerstva životního prostředí zaměřeného na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v rodinných domech. „Jsme rádi, že v rámci nabídky veletrhu můžeme lidem nabídnout i konzultace, jak při stavbě díky dotacím ušetřit. Zateplení budov, výměna oken či dveří, stavby domu s nízkou energetickou náročností, ale i systémy na zachytávání dešťové vody – na všechny tyto aktivity mohou lidé získat nezanedbatelný příspěvek od státu a u nás si právě o takových možnostech popovídat s odborníky,“ říká na závěr Ondřej Matouš.