Diskutovaným tématem ve městě je příprava stavby nové víceúčelové sportovní haly. Vedení města však zveřejnilo informaci, podle níž by nemuselo v brzké době jít o jedinou stavbu určenou pro sportovce. Vedle této haly by mohla vyrůst ještě hokejová.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Rada města byla na konci ledna oslovena soukromým investorem, který by halu rád vybudoval. „Vedle dalšího zázemí a vybavení by zde byly dvě ledové plochy, které by v týdnu mohly dopoledne využívat děti z místních mateřských a základních škol, odpoledne by tu probíhaly tréninky hokeje a krasobruslení mladých sportovců. Večer a o víkendech by pak hala byla k dispozici veřejnosti,“ stojí na webu města.