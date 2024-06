Nejbližší dny jsou prakticky vyprodané, v dalších týdnech se místy objeví poslední volná místa na prohlídkách během pracovních dnů. Pakliže se chce do chaty o víkendu vypravit třeba čtyřčlenná skupina nebo rodina, nejbližší možnost má v neděli 30. června. Zástupci Středočeského kraje, který chatu koupil a nechal opravit, tak vyzývají zájemce o návštěvu, aby si například prázdninový výlet naplánovali s dostatečným předstihem a místa na prohlídku si zarezervovali už nyní.



Objednávky na prázdniny

Konkrétní doporučení má i ředitel Polabského muzea Jan Vinduška. „I když je většina nejbližších termínů vyprodaná, doporučujeme rezervaci návštěvy s dostatečným předstihem na webových stránkách Polabského muzea, kde si lze zakoupit vstupenky na konkrétní datum a čas. Doporučuji neváhat a rezervovat si termín co nejdříve, neboť zájem je skutečně velký a není bohužel možné pouštět na prohlídku chaty kolemjdoucí zájemce,“ upozorňuje ředitel Polabského muzea Jan Vinduška.

Hrabalova chata je od 18. května přístupná veřejnosti. | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Ze zájmu veřejnosti má radost i krajský radní pro kulturu Václav Švenda, který se na koupi chaty a získání peněz na její opravu angažoval. „Jsme nadšeni, jaký zájem nová expozice vzbudila. Naším cílem bylo přiblížit návštěvníkům nejen Hrabala jako spisovatele, ale i jako člověka, který měl hluboký vztah k tomuto místu. To, že jsou termíny návštěv vyprodané, svědčí o tom, že Hrabalův odkaz stále silně rezonuje,“ konstatoval Švenda.



Pohled do rezervací

Průvodci vytvořili systém prohlídek, při němž jedné se může zúčastnit maximálně sedm osob. To je dáno velikostí domku, a také snahou o to, aby návštěvník měl co nejsilnější zážitek. Prohlídky jsou naplánovány třikrát denně vždy od 12, 14 a 16 hodin, přičemž jedna trvá zhruba hodinu. Zavřeno je pouze v pondělí, po zbytek dnů mohou zájemci dorazit.

Pohled na rezervační systém mluví o maximálním zájmu naprosto jednoznačně. Od tohoto pátku do neděle už není v prohlídkách ani jedno volné místo. Stejné je to i o sobotách a nedělích prakticky až do konce června. Volná místa pak zůstávají ve všední dny především na poslední prohlídku od 16 hodin. Od 12 a 14 hodin je nabídka naplněna nebo zbývá poslední volné místo.

Rodinná návštěvy jsou tedy o víkendech reálné až o prázdninách a dá se předpokládat, že i tyto termíny se začnou rychle plnit. Základní vstupné je stanovené na 200 korun za osobu, snížené na 150 korun. Na místě je možné zakoupit také řadu upomínkových předmětů, jako jsou například pamětní bankovka či turistická známka.