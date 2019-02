Nymburk, Salzbursko /FOTO/ - Minule jsme naši tříčlennou nymburskou výpravu po Rakousku zakončili po celodenním výletu v základním táboře v St. Johannu u večeře.

V místní restauraci jsme vyzkoušeli jejich typický wurst a pšeničné pivo. Upřímně: nic objevného. Líbila se nám však naše hostitelka Heidi, která se pořád usmívala a zajímala se, jak jsme strávili den. Jistě, bylo to zdvořilostní, jenže to vždy potěší a v našich podnicích tohle prostě stále ještě chybí.

Měli jsme za sebou Lichtenštejnskou soutěsku, kousek od našeho tábořiště. Pak jsme si vychutnali a vyšlapali impozantní Krimmlské vodopády v přírodním parku. Finále poznávacího dne jsme obstarali osmačtyřicetikilometrovou vyjížďkou na výhled na Alpy. Grossglockner už mizel v mracích, jenže to nikomu nevadilo. Řidič Robin s námi po mírném hecování vyjel až na nejvyšší bod vyjížďky, což už jsou úzké silničky a samá zatáčka. Tají se vám tam dech.

Druhou noc jsem spal v autě, své místo ve stanu jsem přenechal Robinovi. Přeci jen toho měl na hrbu víc než my s Dustym, co jsme se jen vezli.

Další den nás čekal nejočekávanější výlet na Dachstein.

Vyjeli jsme brzy ráno, ale už když jsme přijížděli k budově, odkud vedla lanovka na Dachstein, vznikla najednou dlouhá kolona aut. Ha, všichni měli stejný nápad. Po cestě na silnici pochodují v klidu krávy. Řidiči je podobně v klidu objíždějí. Další poznatek z Rakouska oproti Česku: řidiči tu sviští ve svých bavorácích v pohodě, nemusí za každou cenu předjíždět. Vypadá to, že nespěchají.

Prosklená lanovka nás veze na Dachstein – je průhledná i pod nohami – takže máte výhled ze všech stran. Dachstein je krásně vidět. Nastupujeme do lanovky a mizí v mracích, během deseti minut. Takhle se chovají hory.

Jsme nahoře, chce to bundu, nasazuji si kulíška a motám kolem krku bohemáckou šálu. Každopádně to bodne. Pod námi je ledovec, všude mraveniště lidí, různé výhledy. Jedním z nich je opět prosklená lávka (máte pocit, že jste v prostoru), která se rozkládá mezi horami. Sledoval jsem na internetu horolezce a stavaře, kteří ji stavěli. Chvílemi viseli ve vzduchu. Tato lávka byla otevřena letos, snad měsíc před naším příjezdem.

Zírám. Je to vlastně nepřenosné. Někdy popadám dech, málo kyslíku. Rozhlížíme se po nádherném areálu. Máte tady mnoho možností šplhat po okolních horách, nebo si jen dát kafe a koblihu.

Robin s Dustym najednou přicházejí s nápadem (nevím, jestli ho tajně nechystali už předtím), že by jsme si mohli vylézt jednu z hor. A hned mi ukazují, kterou si vybrali. Hoher Gjaidstein na mapce, kterou máme s sebou, vypadá celkem nevinně, v podstatě rovinka jako v Polabí. Skutečnost je jiná. „No jistě, směji se, já s vámi ten výstup začnu a počkám na vás támhle v tý chatě," ukazuji asi do třetiny výstupu. Souhlasí.

Jenže vám to prostě nedá a pořád jdete. Zvlášť když cestou potkáváte opravdu staré lidi, celé rodiny s dětmi v helmách. A také psy prosím pěkně. Dva kolem mě proběhli jakoby se nechumelilo a šlo se vážně snad z Nymburka do Poděbrad podle Labe. Ale nešlo. Je tam značená lehčí trasa, která ten masiv obchází. Nebo to můžete vzít rovnou po hřebeni. Někde jsou úchyty, jinak by to ani nešlo. Prsím se a makám s klukama, kteří jsou ale daleko zkušenější než já. Dokonce lezou po skalách.

Potom se ovšem Robin přiznává, že takovýto náročný výstup bez jištění absolvuje také poprvé. Prsím se ještě víc.

Mapa je opravdu srandovní. Jeden z výčnělků považujeme za vrchol. Ovšem zase vedle, ještě se takhle dvakrát zhoupneme nahoru a dolů. Hoher Gjaidstein zdolán. U masivního kovového kříže se píše 2 794 metrů. To jde, ne? V kovovém obalu je kniha, kam se můžeme zapsat. Vlaječky Nymburka nemáme. Připadám si jako Messner a chci se do knihy zvěčnit. „To je naprd, pod 3 000 se nepodepisuju, to je trapný," smál se Robin. Otevřu krytku, ale kniha chybí. Už tu někdo byl asi před námi.

Dáváme si pauzu, ale brzy mažeme dolů. Mraky se honí sem tam a co když nám cesta zmizí před očima? Kluci mě varují, dolů je to prý místy ještě horší. Není cesty zpět, jdu na to.

Ovšem to, co vidíte kolem, je úžasné. Vlastně těžko na to hledat slova. Prostě dechberoucí hory, do kterých se musíte zamilovat. Robin mě povzbuzuje, že jsem rozený horal. Nedávám najevo, že už mám celkem dost. Navíc opět jsem si ráno zapomněl vzít prášek na tlak, který mi pomáhá i na srdce. Bože, kdyby tohle věděl můj doktor. Hoher Gjaidstein by mi asi nikdy nepředepsal.

Uf, jsme v táboře u lanovky a jdeme ještě na tu skleněnou kolonádu mezi horami. Zase tu vybírají, ale co. Zítra sem nepojedeme. V jedné části areálu jsou dokonce jezdící schody v takovém tunýlku, nabíráme síly, blbneme, Dusty fotí naše obludné výrazy.

Vracíme se šťastní do St. Johannu. Cestou ještě zastavujeme v historickém městečku Radstad, kterému se přezdívá „staré město v horách". Je známé také jako lyžařské středisko. Parkujeme na kraji vedle auta s nymburskou značkou. Jdeme do centra, máme hlad. S Robinem si dáváme obyčejný kebab, Dusty shání nějaký supermarket, zatoužil po mléčných výrobcích. Všude zavřeno. Nakupuje si to své na benzince v Johannu a je spokojený.

S Robinem jdeme ještě vyzkoušet vodu v místním koupališti a večer do městečka do takové podivné diskotéky. Šílená muzika hraje, ale nikdo netancuje. Jsme tam chvílemi jediní hosté.

Čtvrtý den si procházíme už mírně ucaprtaní Salzburg. Zajímavé je to, že tu všichni jezdí na kolech a jedno náměstíčko navazuje na další. Kupuji dárky domů a frčíme do Nymburka.

Reportáž, 3. část