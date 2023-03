Král Jiří zdraží, trasa zůstává stejná

Výletní loď Král Jiří po letech změnila provozovatele. Po Zdeňku Havlasovi ji letos převzal jeho dlouholetý zaměstnanec Michal Vršovský. „Ceny jsme byli nuceni mírně navýšit. Na hodinovou okružní jízdu bude cena pro dospělého stát 320 korun. Senioři a studenti zaplatí 250 korun. Pro děti a osoby s handicapem platí poloviční jízdné, tedy 160 korun,“ říká nový provozovatel lodi. Kotvit bude Král Jiří i nadále přímo pod poděbradským zámkem. O místo už se nebude dělit s Blanicí, která bude využívat nově stavěné molo pro výletní lodě u poděbradského pivovaru.

Trasa hodinových okružních jízd Krále Jiřího se nemění. Loď zamíří od zámku do plavební komory a dále k soutoku Labe a Cidliny. Poté se otočí a popluje po proudu až na úroveň Kovanic, kde se znovu otáčí a vrací se do Poděbrad ke kotvišti. Takových jízd plánují pět denně. Od června v nabídce přibydou i večerní plavby s Country rádiem do Kolína, což bude stát výletníka 599 korun a jízdenku si musí pořídit na speciálním portálu. V nabídce jsou i speciální plavby pro oslavy, nebo pro školní výlety. Termín a trasu je nutné včas domluvit u provozovatele.

Blanice vypluje na přelomu dubna a března

Loď Blanice, která v době absence lávky přes Labe v Nymburce plnila roli přívozu, bude během letošní sezóny pendlovat mezi Poděbrady a Nymburkem. Jak už bylo řečeno, v Poděbradech bude vyplouvat od nového mola u pivovaru a v stejně tak v Nymburce využije nové molo vybudované pod Šafaříkovým mlýnem. Plavba Poděbrady – Nymburk - Poděbrady potrvá dvě hodiny. Běžná vstupenka pro dospělého bude stát 360 korun. Jednosměrná hodinová plavba pak vyjde na 200 korun. Slevy se budou týkat seniorů a studentů, poloviční jízdné pak dětí a znevýhodněných osob.

V současné době provozovatel lodi Petr Bárta provádí na lodi drobné úpravy. „Loď bude mít větší nádrž a musí projít technickou kontrolou. Chystáme také nové nátěry. Sezónu bychom chtěli zahájit během prodlouženého víkendu na přelomu dubna a května. Jako loď s otevřenou palubou jsme více závislí na počasí, nemůžeme nechat cestující mrznout,“ vysvětlil provozovatel termín zahájení sezóny. Nemají problém vzít na palubu jízdní kola, kočárky nebo psy.

Také Bárta nabízí speciální plavba na objednávku v rámci soukromých akcí či školních výletů. Mezi oběma městy chce pendlovat třikrát denně. Loď by tak z Poděbrad měla vyrážet vždy v 11, 13.30 a 16 hodin. Na zpáteční cestu do Poděbrad se z nymburského mola vydá vždy o hodinu později. Vozit chce zájemci i v září, ale opět s ohledem na počasí.



BLANICE

- Poděbrady – Nymburk – Poděbrady

- čas: 11.00 12.00 13.00, 13.30 14.30 15.30, 16.00 17.00 18.00

- cena obousměrná jízda/jednosměrná jízda: dospělí 360/200 Kč, studenti/senioři 270/150 Kč, děti/ZTP 160/100 Kč



KRÁL JIŘÍ

- hodinová okružní jízda na soutok a ke Kovanicím

- nástupní časy pod zámkem: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00

- cena: dospělí 320 Kč, studenti/senioři 250 Kč, děti/ZTP 160 Kč