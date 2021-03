U pohybu pouze na Nymbursku musí do vzdálenější Lysé nad Labem, případně ještě dál do Nymburka. Výjimku nakonec dostala pouze Vykáň, která je skutečně na samém pomezí všech tří okresů.

Vykáňský starosta Václav Bryndza je za vítězství zdravého rozumu nad byrokracií rád. „Mrzí mě, že výjimku nedostaly i Kounice a Bříství, ale je to dáno dopravní obslužností, kdy my máme spojení jen na Český Brod a Čelákovice, na Nymburk nic nejezdí,“ vysvětluje starosta. Místní lidé jsou podle něho spokojeni.

Starostka Kounic Miroslava Sochorová, která žádost o výjimku iniciovala, kvůli zamítnutí pro městys nenaříká. „Konzultovala jsem to na ministerstvu vnitra. Kromě nákupů šlo také o to, aby se naši senioři dostali pro léky do lékáren v Českém Brodě. Bylo vyjasněno, že lékárny patří do kategorie zdravotnických zařízení, takže pokud se lidé od nás prokážou tím, že jedou do lékárny, neměli by mít s cestou do Českého Brodu problémy,“ konstatovala starostka.

„Nevadí mi, že do Českého Brodu nemohu jet nakupovat. Ale vadí mi, že kolem mě umírají lidé, kteří by raději byli hladoví, ale živí. Nikdo jsme před rokem nepočítali, že se dostaneme do takovéto situace,“ dodala kounická starostka. Podle jejích slov se také ozývaly ojedinělé hlasy, které by chtěly rozproudit debatu o tom, zda by nebylo výhodnější usilovat o přeřazení Kounic z nymburského okresu pod kolínský. Podobně jako to před pár lety udělaly Černíky.

Starostka však o takovém kroku neuvažuje. „Všichni obyvatelé Černík si museli vyměnit občanské průkazy. A ani jinak na tom moc nevydělali. Třeba stavební úřad mají v Sadské jako my. Finanční úřad zase máme v Českém Brodě stejně jako oni. V dnešní době, kdy je v některých věcech zrušena místní příslušnost, tak si třeba nový občanský nebo řidičský průkaz může člověk vyřídit na jakémkoli úřaděs rozšířenou působností, tedy i v Českém Brodě,“ doplnila Miroslava Sochorová.