Kniha se věnuje genezi, úspěchům, osobnostem i práci s dětmi polabského oddílku s ligovou historickou tradicí. Obsahuje i kompletní výsledkový servis klubu v oficiálních soutěžích.

„Na knížce jsem pracoval poměrně intenzívně zhruba dva roky, snad se bude čtenářům z řad sportovní i laické veřejnosti líbit. Do díla jsem dal, stejně jako do těch předešlých deblových, kus svého hráčského i pedagogického srdce. Některým pasážím nechybí humorný podtext, což se do této pandemické doby temna poměrně hodí, aby se čtenář alespoň na chvíli odreagoval od vlastních současných starostí a peripetií,“ říká autor knihy Tomáš Kokojan.

Knížku je možné si objednat na čísle 702 803 404.