Dorazí dotace?

Stará zimní hala, respektive její část s hledištěm a kluzištěm, zmizela z povrchu zemského během tří měsíců. Demoliční práce začaly po konci minulé sezóny v květnu a na přelomu července a srpna už nebylo po hale ani památky. Stejně rychle by měla začít stavba haly nové, která by měla na místě stát do příštího roku. Hokejisté i členové krasobruslařského oddílu by jej měli začít užívat příští podzim.

Situace na místě bývalého zimního stadionu, kde se během pár týdnů začne stavět nová hala. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Podle informací místostarosty Zdeňka Vocáska mohou snížit náklady na stavbu případné dotace. „Takto významná stavba si žádá vícezdrojové financování. V tuto chvíli máme podané žádosti o dotační prostředky z Národní sportovní agentury a z Operačního programu životního prostředí na snížení energetické náročnosti objektu,“ uvedl místostarosta.

Místo úprav nový stadion

Původně se počítalo s tím, že přes 50 let starý stadion projde zásadní rekonstrukcí. Podzimní jednání vedení města a vítěze výběrového řízení, firmy H+H Technika, však dopadla jinak. Bylo rozhodnuto o demolici stadionu a na jeho místě vyroste zhruba během jednoho roku nová aréna. Celá akce se uskuteční v režimu takzvaného PPP projektu, což mimo jiné znamená, že firma získá od města stadion za symbolickou korunu. Na svoje náklady provede demolici i stavbu nového stadionu, který pak bude následujících dvacet let provozovat. S tím, že zaručí možnost jeho využívání jak pro hokejisty a krasobruslaře, tak pro veřejnost. „Znovuotevření nového stadionu je předpokládáno v červnu 2025,“ uvedla mluvčí radnice Marta Svobodová.

Fotovoltaika na střeše

Podle informací Nymburského deníku bude mít nová hala kromě zimní plochy také moderní šatny, ubytovací část, potřebné zázemí a také hlediště se sedačkami. Podle zveřejněných informací by stadion měl mít kapacitu přibližně 670 diváků plus rezervu pro cca dalších 330 návštěvníků. V případě potřeby by tak mohl pojmout až tisícovku lidí. „Je třeba brát v potaz, že nová hala vznikne na stejném půdorysu, na kterém stojí ta současná,“ připomněl už dříve Vocásek.

Projekt rekonstrukce zimního stadionu počítal podle dřívějších vyjádření s náklady kolem 200 milionů korun, přičemž část by měla zaplatit dotace od Národní sportovní agentury.

Zajímavostí je fakt, že opravený zimní stadion by měl k získávání energií využívat fotovoltaické panely umístěné na jeho střeše. Podle plánů má být zastřešené i nové parkoviště, které vznikne při pohledu od silnice vpravo vedle stadionu v místech, kde byla donedávna zahrádka restaurace a plocha zarostlá křovím.

Firma H+H Technika není v podobných projektech nováčkem. Stejným způsobem provozuje sportovní zařízení například ve Vyškově, Plzni, Praze či Telči. Za sebou má i stavby zahraničních hal, například v Rakousku, Kazachstánu nebo na Slovensku. Navíc přímo vyrábí komponenty potřebné pro provoz zimních stadionů, jako je chladicí zařízení či mantinely.