Prostřednictvím druhého ročníku celostátního projektu Ježíškova vnoučata chtěla pomoci několika seniorům z rožďalovického domova vedoucí aktivizačního oddělení Jaroslava Krausová. „Původně jsem chtěla požádat jen o několik dárků pro vybrané seniory. Nakonec jsem ale odesílala kolem 200 žádostí a každý klient něco dostal,“ říká s radostí v hlase Krausová.

Žádost pana Turka si vybrala firma Slevomat, která mu prostřednictvím zmíněných 1 100 dárců vybrala částku na elektrický vozík. Vitální senior pomáhá při vaření, celkově je aktivní, a to i přesto, že je na levou část těla ochrnutý. „Chtěli jsme vozík, který bude moci snadněji ovládat pravou rukou a díky němuž bude moci být mobilnější,“ vysvětluje Krausová.

Právě tento týden dorazili zástupci firmy vyrábějící kompenzační pomůcky s krásným novým vozíkem. „To je jiný kafe. V tom se sedí mnohem pohodlněji, než v tamtom,“ liboval si Josef Turko poté, co mu technik upravil do ideální polohy opěrátka pro ruce, záda i hlavu. Nový majitel stroje kvitoval i fakt, že vozík má reflektory i boční blikátka. „Vozík je určen k jízdě vevnitř i na veřejném prostranství,“ potvrdila zástupkyně výrobce. Vyšel na 109 tisíc korun.

Není to však jediný dar, který do rožďalovického domova projekt Ježíškova vnoučata přinesl. „Lidé nám v rámci tohoto projektu přivezli například televizi, masážní křeslo, knihy, gramofon, zahradní houpačky a spoustu dalších věcí. Dokonce 18 lidí se přihlásilo, že nám chce pomáhat i nadále,“ říká vedoucí aktivizačního oddělení.

Přitom jedním z nejemociálnějších dárků byl ten, který zdaleka nebyl tím nejdražším. „Sledovaly jsme některé babičky, jak koukaly na reklamu na kuřecí kousky z jednoho fastfoodu a povídaly si, jak by to rády ochutnaly. I to jsme napsali mezi možné dary. Chytila se toho jedna rodina z Hradce Králové, přivezla dva velké kyblíky kuřecích kousků a to bylo u stolu radosti,“ popisuje jeden z nejhezčích zážitků Jaroslava Krausová.

Projekt Ježíškova vnoučata vznikl v redakci Českého rozhlasu, ale brzy jej vzali za svůj i další organizátoři, kteří chtěli nebo stále chtějí pomáhat. V nymburském Hudebním klubu Mlejn je na baru kasička, kam se vhazují peníze na pomoc opolanským seniorům. „Vybrali jsme si Domov v Opolanech, kde chtějí upravit zahradu a možná i vystavět chodník, který by seniorům pomohl lépe se pohybovat v těchto místech,“ uvedla organizátorka sbírky Lucie Trejbalová. Vybráno je už kolem 10 tisíc, ještě něco však chybí. Proto se ve Mlejně rozhodli ve sbírce pokračovat, dokud nedocílí částky i na výstavbu chodníku.