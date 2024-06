Startovní akcí letní festivalové sezóny je milovický Votvírák. Brány do areálu bývalého letiště se otevřou už ve čtvrtek po poledni.

Hlavní hvězdy mezi desítkami vystupujících je těžké hledat. Sami pořadatelé za největší taháky označují kapely Kryštof, Rybičky 48, Mig 21 či písničkáře Pokáče a Xindla X.

Festival je milovaný i zatracovaný pro šíři stylů, které představují vystupující umělci. I letos bude rozptyl hudebních žánrů obrovský. „Největší multižánrový festival v ČR přinese opět to nejlepší z české a slovenské rockové, popové a hiphopové hudební scény. Letos nově také house a tech house,“ uvedl René Kekely z pořadatelského týmu.



Bezkontaktní platby

Vstupné je rozděleno do několika kategorií. Klasická vstupenka na celé čtyři dny vyjde na 1 650 korun. Kdo bude chtít užívat VIP stanové městečko a parkoviště, zaplatí 3 990 korun.

Festival Votvírák 2023 v pátek 16. června | Video: Deník/Michal Bílek

Přímo na akci se však korunami platit nebude. Pořadatelé po vzoru jiných akcí přešli na bezhotovostní platby. V několika krocích popisují jednoduchý systém. „Kupte si vstupenku přes NFCtron Tickets nebo v iOS mobilní aplikaci NFCtron. Přímo ke vstupence si dobijte kredit. Raději více, než méně, ať si na festivalu nemusíte dobíjet znovu. Zůstatek kreditu si můžete vždy nechat vrátit zpět na bankovní účet,“ uvedli pořadatelé. Pokud už vstupenku návštěvník koupil na festivalovém webu, stačí v NFCtron Tickets opsat její kód a kredit si jednoduše dobít online. Po nákupu vstupenky s kreditem obdrží QR kód, který stačí při vstupu do areálu ukázat - na základě tohoto QR kódu získá už dobitý náramek s čipem.



Kyvadlová doprava

Pro zájemce z Prahy a okolí bude připravena autobusová kyvadlová doprava, která začne fungovat ve čtvrtek odpoledne. Autobusy budou vyjíždět od stanice metra Černý Most pod pěší lávkou přes ulici Chlumecká. Návštěvníky zavezou přímo až do stanového městečka. Opačným směrem bude autobus jezdit od milovického nádraží.

Festival Votvírák 2023 v pátek 16. června - Visací Zámek | Video: Deník/Michal Bílek

Posíleny budou také vlakové spoje, které pojedou z Masarykova nádraží přes Lysou nad Labem do Milovic. To se bude týkat především pátečních spojů směrem z Prahy a nedělních spojů ve směru do hlavního města.



Místa k sezení

Hrát se bude po celé čtyři dny na třech pódiích. Podrobné rozpisy vystoupení kapel najdou fanoušci na festivalovém webu. Novinkou bude připravených 500 míst k sezení. „Ta využijí návštěvníci třeba proto, aby se mohli nerušeně najíst nebo si poslechnout svého oblíbeného interpreta,“ doplnil Kekely.



Zvučná jména festivalu:



Kryštof, Rybičky 48, Divokej Bill, Xindl X, Mig 21, O5 & Radeček, Pokáč, Michal David, Petra Janů & Amsterdam Petr Kolář, Pražský výběr, Jaroslav Uhlíř, Voxel, Imodium, UDG, Kollárovci, Olga Lounová, Elis Mraz, Jakub Děkan, Pekař, Arakain, Argema, Doga, Napořád, Five O’clock Tea, Post-it, Panoptiko a Dj EKG, Visací zámek, Citron, Sabina Křováková, Raego, Bára Zemanová, Iné Kafe, Crossband, Medvěd 009, Legendy se vrací