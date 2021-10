/FOTOGALERIE/ Dlouhé desítky minut, kdy nepřijde žádný volič. A členové volebních komisí tak mají čas popovídat si s kolegy, zakousnout bábovku, či přečíst časopis. Nic takového neznají volební komisaři sedící v komisi ve věznici v Jiřicích.

Parlamentní volby ve věznici v Jiřicích. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Je to mnohem svižnější, má to jiné tempo. Ale neřekla bych, že je to náročnější,“ říká žena zastupující samosprávu obce. Se svým kolegou jsou jako komisaři určení pro jiřickou věznici. V pátek 8. října kolem půl čtvrté odpoledne měli frmol.