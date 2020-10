Zcela specifická situace panuje v Lysé nad Labem. V tomto městě byly krajské volby spojené s místním referendem o prodeji městských bytů v sousedních Milovicích. Tímto faktorem se budeme zabývat v jiném textu. Nicméně téměř 50 % dorazivších voličů jednoznačně určilo vítězem voleb hnutí STAN, a to s neuvěřitelným ziskem téměř 43% hlasů. Druzí skončili v Lysé Piráti a až na třetím místě se ziskem pouhých 12% procent hlasů hnutí ANO. Vládní ČSSD, jejímž zástupcem ji i místní starosta Karel Otava, zcela propadla a získala necelá 4%. Podle Karla Marka, kandidáta za STAN, to souvisí se situací na lyské politické scéně. „Velká většina tak dala najevo i nesouhlas s vedením současné lyské radnice,“ je přesvědčen nově zvolený krajský zastupitel za STAN.

Anomálií, ovšem nikoliv překvapením, je výsledek TOP 09 v Dymokurech. Právě v této obci totiž působí lesník, zemědělec a především senátor Tomáš Czernin, aktuálně místopředseda TOP 09. V Dymokurech TOP 09 vyhrála se ziskem necelých 37 % hlasů a druhé ANO za sebou nechala o rovných 15 %. Podobně se dá vysvětlit také procentuální výsledek strany SPD ve Všechlapech. Zdejší místostarosta Radek Rozvoral stál v čele krajské kandidátky krajně pravicové strany a ta ve Všechlapech jen o jeden hlas prohrála volby s hnutím ANO, když obě uskupení získala přes 21% hlasů. Na rozdíl od TOP 09 ale zisk všechlapského místostarosty hnutí SPD do krajského zastupitelstva nepomohl.

Také voliči v některých obcích nechtěli připustiti vítězství současné vládní i krajské koalice a hlasovali pro změnu. Například v Třebestovicích nebo Hradištku ovládla volby pravicově znovuzrozená ODS. Progresivní levice reprezentovaná Piráty pak má evidentně silnou voličskou základnu například na Loučeni, v Kněžicích, či Podmokách, kde Piráti volby vyhráli. Velmi netradiční výsledek také zaznamenali v Okřínku. V této obci sice zvítězilo hnutí ANO, nicméně třeba ODS se nad 5% vůbec nedostala, na rozdíl třeba od Trikolóry, nebo Cibulkova sdružení Volte Pravý blok.

Když se ještě vrátíme do měst, tak se můžeme zamyslet nad výsledkem v Milovicích, které se tradičně prezentují jednou z nejnižších volebních účastí. Tentokrát přišlo něco přes 29% voličů a první tři strany v pořadí STAN, ODS a Piráti se vešli do rozmezí dvou procent mezi 17,98 a 19,80 %. Až na čtvrtém místě skončilo ANO s pouhými 14,2%.

Konečně výsledky krajských voleb podle umístění stran pak kopírovaly Poděbrady. Také v lázeňském městě zvítězil STAN, na druhém místě skončila ODS, třetí ANO a čtvrtí Piráti. Do Středočeského parlamentu by pak voliči z Poděbrad poslali už jen zástupce TOP 09, a také to se shoduje s celkovým výsledkem.

A kde mohou být voliči nejspokojenější? Určitě v obci Kolaje. V té přišlo k urně celkem 31 lidí, což je mimochodem přes 41% oprávněných voličů. Nejméně hlasů získalo SPD, a to rovné dva, což však při počtu hlasujících činí 6,45% hlasů v obci. Jinými slovy, žádná strana, pro níž v obci někdo hlasoval, se nedostala v Kolajích pod 5%.