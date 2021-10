Podobné výsledky hlásí Lysá nad Labem. Na prvním místě skončila koalice SPOLU, na druhém Piráti se Starosty a třetí ANO. Trochu paradoxně pak může působit fakt, že přes zdejší prohru hnutí se místostarostka Lysé Romana Fischerová stala poslankyní za ANO. Kandidovala za něj na sedmém místě. O post poslankyně se ucházela i radní Karolína Stařecká. Neuspěla. Byla číslem čtyři na kandidátce ČSSD, tedy strany, která se do sněmovny vůbec neprobojovala.

V Nymburce byl však souboj těsný a ukázal, že ve volbách je důležitý každý hlas. Vítězné hnutí ANO dostalo od Nymburáků rovných 2000 hlasů. Druhá koalice SPOLU pak jen o 78 hlasů méně, tedy 1 922. Daleko nezaostali ani Piráti se Starosty, jejichž lístek vhodilo do urny v Nymburce 1608 voličů.

V Poděbradech, Lysé nad Labem a Milovicích vyhrála koalice SPOLU. V prvních dvou jmenovaných se navíc na druhém místě umístila koalice Pirátů se Starosty. Větší města okresu tak dala ve volbách svou důvěru koalicím. To největší ale ne.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.