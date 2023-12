Celková cena vodného a stočného pro příští rok na Nymbursku zdraží v průměru o dvě koruny na kubík. Průměrná domácnost by tak měla mít na účtu v roce 2024 položku kolem 114 korun za metr krychlový vody.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

To je výsledek jednání představenstva a dozorčí rady firmy Vodovody a kanalizace (VaK) Nymburk. „Bylo rozhodnuto, že cena pitné vody a vody odkanalizované od 1. ledna 2024 pro koncového spotřebitele bude navýšena pouze o 2 procenta, a to v důsledku zvýšení DPH z 10 na 12 procent,“ stojí v prohlášení VaKu Nymburk. Prakticky to znamená, že cena vodného stoupne ze stávajících 44 na 45 korun, a cena stočného z dosavadních 68 na zhruba 69 korun. V součtu těchto položek dojdeme k ceně 114 korun. Neopakuje se tedy scénář z loňského roku, kdy došlo k výraznému navýšení ceny stočného.

V Nymburce se rozsvítila jen část výzdoby vánočního stromu. Zřejmě kvůli sněhu

To z roku 2022 na rok 2023 poskočilo o celých 16 korun. Z částky 52 korun za kubík na cenu 68 korun. „Čističky vody spotřebují značné množství elektrické energie, jejíž cena se výrazně zvýšila. To je hlavní důvod, proč stoupla cena stočného,“ vysvětlil před rokem Miloš Petera, předseda představenstva VaK Nymburk. Letos se cena vodného a stočného historicky poprvé přehoupla přes hranici 100 korun. Ještě v roce 2022 platili spotřebitelé částku 94 korun za kubík, letos je to již zmíněných 112 korun. Příští rok tedy cena podraží o dvě koruny na 114 korun za kubík.