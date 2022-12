Mnohem výrazněji přitom podraží stočné, tedy částka za vodu, která z domácností odtéká do kanalizací a později do čističky odpadních vod. Zatímco letos za ni lidé z Nymburka a dalších měst a obcí regionu platí 52 korun za kubík, v následujícím roce to bude téměř 68 korun. „Čističky vody spotřebují značné množství elektrické energie, jejíž cena se výrazně zvýšila. To je hlavní důvod, proč stoupla cena stočného,“ vysvětlil Miloš Petera, předseda představenstva VaK Nymburk.