Aktuálně nefunkční fontána ze 70. let minulého století dostane úplně novou podobu.

Kritizovaný vodní prvek poblíž Boleslavské třídy, který připomíná fontánu už jen velmi vzdáleně, má být podle předložené vizualizace nahrazen několika tryskami. Ve vodě vystřikované od země by se v horkých dnech mohly osvěžit děti. Podobně jako v horní části poděbradského lázeňského parku nedaleko sochy TGM. „Rada města schválila vypsání veřejné zakázky na dodávku a montáž venkovní fontány s vodním mlžením. Vodní prvek v kontextu celého parku bude prvním krokem k zvelebení lokality před Obecním domem,“ uvedl Petr Černohous z tiskového odboru radnice.

Studie architekty Aleny Mocové pak představuje i další změny v parku. Oživení by měl přinést i malý altánek s kruhovitým přístřeškem, nová posezení a proměna prostoru přímo před vstupem do Obecního domu. Obnova čeká rovněž mobiliář. Do něj by nově měly patřit například dřevěná housenka k posezení na rozcestí u dubu nebo hrací prvky pro děti mezi zelení v lokalitě nedaleko ulice Bedřicha Smetany.