Hlasovalo se především elektronicky prostřednictvím mobilních telefonů po celý duben a zapojilo se 653 lidí. Hlasující poslali vybraným projektům celkem 2 279 hlasů. Ručně vyplněných anketních formulářů dorazilo třináct, z toho jeden neplatný. Každý mohl podpořit své favority třemi kladnými hlasy a jedním negativním. „Poprvé mohli Nymburáci spolurozhodovat o investování části městského rozpočtu a drobnými projekty měnit veřejný prostor. Rádi bychom v této praxi pokračovali,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

Domov pro motýly a hmyz

A co konkrétně nabízí vítězné projekty? Květinové louky v ulicích Pražská a Okružní získaly nejvyšší počet kladných hlasů, 421. Po odečtu 19 negativních hlasů tak s přehledem vyhrály s celkovým ziskem 402 hlasů.

Projekt zahrnuje osetí zelené plochy podél ulice Okružní a v Pražské ulici směsí trvalek s letničkami, podobně jako loni v ulici Na Fortně. V obou ulicích budou loučky přiléhat k zastávkám autobusů, a potěší tak kolemjdoucí. „Bude to mít velký přínos nejen estetický, zvýší se i biodiverzita, a do té doby v podstatě mrtvé kousky trávníku nabídnou domov motýlům a hmyzu. Navíc se sníží počet sečí. Budu jen dvakrát do roka. Projekt tedy nevyžaduje navýšení nákladů na údržbu, nutná je pouze příprava plochy a její osetí,“ uvádí autorka projektu Olga Vencourová. Předpokládané náklady činí 79 tisíc korun.

Na druhém místě skončil projekt umístění dvou ping pongových stolů, který navrhla Kateřina Sláčalová. Stoly budou umístěny na hřišti U Piráta v Kovanické ulici na Zálabí a druhý v areálu Veslák. „Stoly by mohly zpestřit odpoledne nejen dětem, ale mohly by vzbudit zájem o stolní tenis i na rekreační úrovni. V Nymburce jsou oddíly pracující s mládeží, a jsou mezi nimi děti, které se stolnímu tenisu věnují i jako registrovaní hráči,“ připomíná autorka projektu, jehož náklady vyčíslila na 54 tisíc korun.

Třetí místo si vydobyl projekt zastřešené zastávky na sídlišti z hlavy Jitky Pencové. Projekt zahrnuje zastřešení zastávky Nymburk sídliště před restaurací Skleník ve směru jízdy na Kamenné Zboží. „Spádovou oblastí Základní školy Nymburk Letců RAF je obec Kamenné Zboží a na odpolední spoje čeká každý den skupina žáků. Hloučky dětí posedávají u restaurace a na zídce u prodejny potravin. V případě nepříznivého počasí není na místě žádné přístřeší,“ zdůvodnila svůj úspěšný návrh autorka. Náklady odhadla na 80 tisíc korun.