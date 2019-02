Nymburk - Rozhovor s Vítkem Müllerem, juniorským překážkářem, jehož letošní vstup mezi seniory lze označit bez přehánění jako famózní.

Nymburák a čerstvý maturant Vítek Müller, člen SKP Atletika Nymburk, jehož královskou disciplínou je běh na 400 m překážek, vtrhl v letošní sezoně mezi seniory a hned si získal respekt. Nejprve si zajistil účast na seniorském Mistrovství Evropy v Amsterodamu, kde o sobě dal hlasitě vědět účastí v semifinále, které se běželo pohříchu rychleji než samotné finále. Poté při víceméně tréninkovém závodě na hladkých 400 m v Kolíně běžel tak rychle, že se stal náhradníkem štafety na 4 x 400m, která téměř vybojovala na ME v Amsterodamu účast na právě probíhající OH v Riu. Jak dnes hodnotí dosavadní průběh sezony, co ho ještě čeká a jaké má cíle, to pověděl Nymburskému deníku.

Vítku, jak vnímáš své účinkování na ME s odstupem měsíce? Je to pořád super, nebo je tam nějaké kdyby?

Objektivně to napoprvé určitě byl úspěch. Na druhou stranu to mohlo být lepší. Právě proto, že se tam plnily limity na OH. Jenže sezona je dlouhá a začínala být znát únava.

Co tě na tak velkých závodech nejvíc překvapilo?

Já jsem už zažil velké juniorské závody, ale přece jenom tady ta atmosféra je jiná. Už jen 25 tisíc diváků na stadionu je zážitek. Asi největší rozdíl mezi domácími a těmihle velkými závody je v tom, že mezi rozcvičením a startem je tři čtvrtě hodiny, to je spousta času, trochu hra na nervy. Ale všichni jsme na tom stejně.

Shrneme-li to, letoškem patříš do kategorie těch nejlepších na světě. Svědčí o tom i pozvánka na Weltklasse, největší atletický mítink Země, aspoň to se o něm říká, který se koná 1. září.

Já bych to upřesnil. Nepůjdu tam A běh, ale B běh pro mladé závodníky do 22 let.

Bude to vrchol sezony? Na co všechno se ještě letos chystáš?

Tak teď máme osmidenní soustředění společně s hradeckým týmem v Ústí nad Orlicí, kde se budu připravovat jednak na ten Curych, ale také na Mistrovství ČR do 22 let. To proběhne koncem srpna, ještě před mítinkem ve Švýcarsku.

Jaký máš cíl na těchto závodech?

Neudělat ostudu! (smích). Samozřejmě bych rád vyhrál a posunul svůj osobní rekord, ale sezona končí a nebude jednoduché udržet formu až do konce srpna.

Letos jsi také odmaturoval, jdeš studovat základy strojírenství a inženýrství na ČVUT do Prahy. Jak to bude s trénováním?

Budu trénovat v atletickém středisku Dukly Praha, ale stále zůstávám členem mateřského oddílu v Nymburce.

Počítám, že Dukla nebyla jediné atletické středisko, které o tebe mělo zájem. Proč sis vybral ve finále právě ji?

Dukla má nejlepší tréninkové zajištění a podmínky počínaje ubytováním přes regeneraci až po lokaci. Je v Dejvicích stejně jako ČVUT, takže nebudu ztrácet čas přesuny, jako kdybych šel například do USK Praha či pražského Olympu, který má také výborné trenéry.

Jak bereš vážně regeneraci? Potřebuješ i fyzioterapeutické služby?

Regeneraci samozřejmě zařazuju do programu pravidelně jednou týdně, masáže a vířivku. Fyzioterapeuta jsem zatím nepotřeboval, nebyl důvod. Bolela mě jen záda z posilování, ale to se dalo rychle vyřešit posilováním jiných svalových skupin.

Jaká bude příští sezona Vítka Müllera?

No, nebude toho málo. Chtěl bych vyhrát Mistrovství ČR dospělých, pak bude venkovní Mistrovství světa dospělých, Mistrovství Evropy do 22 let a taky světová univerziáda. A už jsem zmínil Zlatou tretru, je to sice jeden z řady mítinků, ale je doma a myslím, že je čest se tam dostat. Vrcholů má příští sezona hodně… Ale hlavně abych taky chytil školu.

Závěrem se nemůžeme nezeptat: budeš sledovat olympiádu?

Jasně, budu ji sledovat a budu fandit. Samozřejmě držím palce našim běžcům, ale nebudou to mít jednoduché. Prosadit se vedle Američanů je strašně těžké.

Světový rekord na 400 m překážek drží od OH v Barceloně v roce 1992 Američan Kevin Young. Jako zatím jedinému se mu podařilo zaběhnout čas pod 47 vteřin. Víš kolik tenhle chlapík vážil? A jaký měl krokový rytmus?

Tak tyhle jeho parametry fakt nevím! (vrtí hlavou)

Kevin Young vážil 82 kg a běhal dvanáctikrokovým rytmem, což je mimochodem průměrně 2,7 m na jeden krok! Dnes se běhá nejčastěji čtrnáctikrokovým rytmem. Vítku, stačí přibrat 4 kg, protáhnout krok a máš ho! To ti radí (samozřejmě v žertu) Nymburský deník a drží ti palce nejen pro zbytek sezony, ale už i do té příští.