Pozoruhodný případ mají na starosti v Záchranné stanici na Huslíku u Poděbrad. Před pár dny přijali kosa, který vykazuje příznaky nákazou tropickým virem Usutu.

S kosy napadenými virem Usutu mají na Huslíku zkušenost už ze září 2018. | Foto: se souhlasem Luboše Vaňka

„Virus je přenášen komáry a u nás se objevil již před několika lety, kdy došlo k velkým úhynům těchto ptáků. Nakažení ptáci ztrácí plachost, zůstávají sedět na místě, jsou načepýření a apatičtí, obvykle velmi rychle hynou,“ řekl vedoucí stanice Luboš Vaněk. Ten, o nějž nyní pečují na Huslíku, zatím o život bojuje. Mírně optimistické zprávy řekl Deníku vedoucí stanice v pondělí dopoledne: „Zatím je stále v léčení a vypadá to, že by to mohl dát.“

Nový strážník v Poděbradech dostane 150 tisíc a byt. Zatím chybí čtyři

U ptáků závisí mimo jiné i na tom, kam se v jejich těle virus dostane. „Bohužel nemoc sama o sobě se nedá léčit, antivirotika dle našich informací nejsou dostupná, a i tak by to bylo nejspíše velmi drahé. Zvířata se k nám dostávají už v pokročilé fázi nemoci, takže je to obtížné. Hodně toho záleží na imunitním systému, dělá se tedy spíše podpora imunity, případně, pokud by se přidaly i nějaké bakteriální infekce, lze léčit antibiotiky. Dále se snažíme ptáky krmit energeticky bohatým krmením,“ doplnil Vaněk.

Kos, který na Huslíku zatím statečně bojuje s tropickým virem Usutu.Zdroj: se souhlasem Luboše Vaňka

Virus Usutu se prostřednictvím komárů může přenášet na další zvířata i na člověka. Ovšem pro větší živočichy ani pro lidi není nebezpečný. Podle odborníků probíhá nákaza u lidí zcela bez příznaků a v drtivé většině případů si ji ani nevšimnou. Stejně tak není virus Usutu nebezpečný ani pro psy nebo kočky. Nakažení ptáci buď uhynou, nebo nemoc prodělají a vytvoří si protilátky.