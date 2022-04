Svůj životní příběh poskytl projektu Paměť národa, z nějž čerpají i následující řádky. Viktor Boháč se narodil 22. února 1932 v Praze. Pocházel z významné nymburské rodiny Boháčů. Jeho děda byl starostou Nymburka za Československou stranu národně socialistickou. Otec Viktor byl úředník Ústřední nemocenské pojišťovny a významný národní socialista. Matka se jmenovala Božena, rozená Bernatová. Když byly Viktoru Boháčovi asi tři nebo čtyři roky, tak se s rodinou z Vinohrad přestěhovali do Lázní Velichovek, kde jeho otec pracoval jako ředitel. Když Československo zabrali Němci, tak měl otec, který se zastal židovských pacientů, problémy s německou okupační samosprávou a byl z trestu přesunut do sanatoria na Dobříš - jako ředitel sanatoria. Asi v roce 1942 sanatorium zabrali Němci pro wehrmacht, takže se Boháčovi museli do 24 hodin nuceně vystěhovat a nastěhovali se do Nymburka k maminčiným rodičům. Od té doby žili v Nymburce.

Otec Ing. Viktor Boháč byl od počátku války aktivním členem domácího odboje. Byl také jedním ze zakladatelů nejprve Ilegálního revolučního okresního národního výboru a v květnu 1945 Revolučního okresního národního výboru, kterého se stal i předsedou. Předsednickou funkci pak Ing. Viktor Boháč vykonával do září 1945, kdy přešel jako poslanec do Zemského národního výboru v Praze.

Učitelka i studentky nymburského gymnázia získaly ocenění v Senátu

Viktor Boháč mladší postupně absolvoval obecnou školu ve Velichovkách, na Dobříši a v Nymburce, kde v roce 1951 maturoval na místním reálném gymnáziu. Během studií se setkal s bratry Mašíny (přímo do ročníku chodil s Josefem Mašínem) a později popraveným Zbyňkem Janatou. Vzpomíná na ně jako na dobrodružné kluky a dobré kamarády. Na gymnáziu prožil i únorový komunistický puč. Po skončení gymnázia musel Viktor Boháč odejít do výroby a nastoupil do výzkumného ústavu v Semčicích a následně do Závodu obránců míru (Artézie). Studium na vysoké škole mu bylo kvůli špatnému kádrovému profilu znemožněno a jeho otec skončil po bolševickém puči na dva roky v komunistickém žaláři. Syn Viktor se o tom dozvídal z dálky. Sloužil tehdy u „černých baronů“ v Nepomuku i na jiných místech. „Nikdy jsem neměl takovou radost ze života, pořád jsem myslel na to, že táta trpí nevinně,“ vyprávěl o svých tehdejších pocitech Viktor Boháč junior.

Žít pohromadě

V roce 1959 se Viktor Boháč oženil s Marií, rozenou Jiráskovou, rok poté se manželům Boháčovým narodila jediná dcera Soňa. Přestože měla manželka služební byt od svého podniku Sempra, nemohl se k ní Viktor Boháč přestěhovat a manželům bylo znemožněno společné bydlení. Dalo to mnoho práce a protestů na mnoha místech a institucích, nežli mohla rodina žít pohromadě.

Po okupaci vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 se podílel na malování protisovětských nápisů, a když se ho již v novém zaměstnání na domovní správě při prověrkách ptali na vstup vojsk, bez jakýchkoliv skrupulí řekl, že se jedná o okupaci. Následovalo vyhození ze zaměstnání a odchod k ČSD. Dráha se Viktoru Boháčovi stala osudnou, vystřídal několik profesí (tříděnkář, práce na soupisu vagonů, přípravář) a pracoval u ní až do důchodového věku.

Nymburk si chce vzít na nový bazén úvěr 380 milionů. Sleduje i možné dotace

Sametovou revoluci Viktor Boháč přivítal s mnohem větším nadšením nežli události roku 1968. Účastnil se demonstrací v Praze i Nymburce, sbíral podpisy na podporu Václava Havla a Občanského fóra. Vstoupil do obnovené Československé strany národně socialistické - Národně sociální strany. Stal se jejím předsedou na Nymbursku a byl za tuto stranu dvě volební období v Radě města. Jako volební heslo si zvolil pro něho příznačný slogan: „Bez práce nejsou koláče, volte Viktora Boháče.“ Po úpadku své strany se věnoval práci pro ODS.

V roce 2015 převzal za svého zesnulého otce Cenu za svobodu a demokracii Václava Bendy. Ocenění uděluje Ústav pro studium totalitních režimů. Poslední rozloučení s Viktorem Boháčem se uskuteční ve středu 20. dubna od 10:30 hodin v nymburském krematoriu.