Anna Procházková, trafikanta, která má svůj stánek jen pár metrů od pobočky na sídlišti, je uzavřením pobočky velmi zklamaná. „Chodím o hůlce a z časových důvodů to pro mě bylo tady ideální. Vůbec tomu nerozumím, proč to dělají. Nám seniorům to přidělá spoustu práce. Často potřebuji odesílat doporučené dopisy a teď budu muset až na náměstí. To je pro mě hodně špatná zpráva,“ řekla trafikantka ze sídliště.

V Nymburce končí pošty u nádraží a na sídlišti, v Poděbradech ta žižkovská

S nejasnou perspektivou do budoucna vzhlíží i zaměstnankyně sídlištní pobočky na poště. „Nevím, co budu dělat. Asi skončím na jiné pobočce. Mrzí mě i to, že jsme se dozvěděli takhle a nikdo nám nic předtím neřekl,“ řekla pracovnice pošty na sídlišti.