Už v neděli dopoledne bylo jasné, že letošní úlovek bude kvalitní. „Vyrostli opravdu krásní větší kapři,“ pochvaloval si porybný při pohledu do sítí. Právě kapři tvoří zhruba 90 procent všech vytažených ryb z Jakuba. Zbytek jsou candáti, amuři, štiky a sumci.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Úlovek by i letos měl mít váhu kolem 80 tun. „Zatím je to jen odhad. V neděli chceme vylovit 50 tun, zbytek pak v pondělí,“ doplnil Sedmík.

Video, foto: Legendární kapela Olympic zahrála v Dance Hall klubu v Opolanech

Ryby putují do nedalekých sádek a před Vánoci do stánků s prodejem ryb. Rybník patří do správy hospodáře Tomáše Czernina.