V úterý by mělo Labe v našem regionu dostoupit vrcholu. Dotéci by měla povodňová vlna od Přelouče. V Poděbradech vyhlásili po páté ráno třetí povodňový stupeň a sledují další pozvolný vzestup hladiny. Řeka se začala vylévat u restaurace Na Soutoku. Vedlejší výčepy podél cyklostezky jsou od noci pod vodou.

Jak jsme se po osmé ráno na místě přesvědčili, řeka se přehoupla z koryta i přímo vedle letní zahrádky u Soutoku a začala vytvářet nové jezírko.

Voda se zvedá i na zámeckém nábřeží a na pravém břehu zaplavuje další části cyklostezky. Uzavřeny jsou úseky od sportovní haly Ostende k čističce odpadních vod v Malém Zboží, a dále spodní část stezky od statku k sídlu hasičů ve Velkém Zboží. Ve vodě se ocitly stromy a keře, které jsou běžně na suchu součástí nábřeží.

Voda se však vylila i na levém břehu. Dosahuje téměř k rodinným domům pod idundačním mostem, zcela poničené je molo, kde kotvila loď kapitána Korkorána. Zatopená je část Zámostí až k Havířskému kostelíku. Neprůjezdná je silnice od Jízdárny k Polabci, který je však zatím i díky novým valům relativně v klidu. Situaci tam sledoval ráno i obyvatel jednoho z domů stojících nejblíže k řece Jaroslav Černý. „Pamatuju mnohem horší povodně, kdy jsme tu jezdili k jízdárně na člunu s hasiči. Problém může nastat jenom jeden: pokud by vylití Labe trvalo více dnů, může se objevit spodní voda, což by byl problém. Pokud to rychle odteče, nic závažného se nestane,“ myslí si pan Černý.

Místa, která se v Poděbradech ocitla pod vodou. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Pod vodou je také Jízdárna. O situaci u ní přineseme brzy zvláštní materiál.

Podle velitele poděbradských hasičů Zdeňka Skoupého se dá během dne ještě dotok a s ním spojené zvednutí hladiny očekávat. „Zatím se však žádné drama a přímé ohrožení nekonalo. Čerpáme někde spodní vodu a situaci samozřejmě dále sledujeme,“ řekl Skoupý.