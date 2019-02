Na místě prvního nasunování konstrukce se dopoledne pohyboval i starosta Karel Otava. Místo stavby je těsně vedle kolejiště, po kterém dopoledne jezdily osobní i nákladní vlaky. Několik místních a zvědavců s fotoaparáty celou akci pozorně sledovalo a zaznamenávalo. Konstrukce byla posunována přes ulici 9. května směrem od centra města ke čtvrti Litol.

Další dny čekají dělníky noční směny. Ty začnou už v neděli. Ze 17. na 18. února (přesněji v době od 20 do 4 hodin) bude kompletně zastaven provoz na železnici a konstrukce bude posunuta o dalších 30 metrů na pilíř P5. Noční práce s výlukami na železnici by měly podle aktuálních plánů pokračovat až do noci z 22. na 23. února. Což je z příštího pátku na sobotu. „Následně bude konstrukce spuštěna o dva metry dolů, čímž se dostane do pozice, ve které snad zůstane navěky,“ řekl starosta Karel Otava.

Tím budou dokončeny nejzajímavější, ale také nejnebezpečnější práce na novém nadjezdu. Následovat budou samozřejmě další povrchové úpravy včetně výroby a položení samotné vozovky. Podle stávajícího harmonogramu by první auta měla na nový nadjezd vjet letos v září.

Právě doprava je ve městě v současnosti hlavním problémem. Železniční nadjezd byl součástí klíčové tepny, v těchto dnech je zákazem vjezdu označena i příjezdová silnice k němu už od Husova náměstí.

Z druhé strany nadjezdu to už téměř rok komplikuje život lidem ze čtvrti Litol. Ti se musí do centra dostat po vedlejších a mnohdy nespravených silnicích kolem firmy Kovona. Pro větší dopravu je vedena objížďka zcela mimo město. Radnice zajišťovala operativní dopravní řešení také vzhledem k tomu, aby se školáci z Litoli ráno včas dostali do lavic. Jak už bylo řečeno, problémy by měly skončit už letos na podzim v září, kdy by na nový nadjezd měla být vpuštěna veškerá doprava.

Chystá se také další část stavby obchvatu města, která by rovněž měla pomoci řešit dopravní problémy.

Předchozí železniční nadjezd byl podle údajů z let 2016 a 2017 v havarijním stavu. Proto bylo rozhodnuto o jeho demolici a nahrazení nadjezdem novým. K uzavření stavby došlo loni v dubnu, v květnu převážně po nocích pak proběhla demolice za pomocí jeřábů a rozřezání konstrukce. Vzápětí se začala připravovat stavba nového, postaveny byly například nosné pilíře.