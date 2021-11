/ANKETA, FOTOGALERIE/ Ve chvíli, kdy zvony z věže svatého Jiljí oznamovaly v úterý pravé poledne, vjela kolona s majáčky na centrální náměstí v Nymburce. Ostře sledovaný tahač pak před morovým sloupem zahnul na plochu pro pěší a přihlížející mohli hlasitě vydechnout. Letošní vánoční strom coby statný patnáctimetrový krasavec dorazil do cíle.

Vánoční strom byl v úterý ráno uříznut v Seleticích a převezen na nymburské náměstí, kde byl vztyčen a zajištěn. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Tomu však předcházelo hektické ráno v Seleticích, vsi vzdálené od Nymburka dvacet kilometrů. Právě v ní totiž přímo před domem č.p. 21 strom více než 40 let rostl. Majitel stavení Jan Jelínek se s ním loučil jen těžce a jeho poslední okamžiky před uříznutím si nahrával. „Vysadil ho tady můj děda, hned když se sem přistěhoval. Přesný rok vám neřeknu, ale je to více než 40 let,“ říkal posmutněle mladý majitel domu i nádherného a do výšky čnějícího smrku. Jenže právě jeho mohutnost, těsná blízkost domu a čím dál častější silné větry dovedly pana Jelínka k rozhodnutí, že obavy z jeho pádu na dům vyřeší jednou provždy.