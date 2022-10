Video, foto: Řidiče při příjezdu do Nymburka vítá historická lokomotiva

Po několika odkladech se místní i přijíždějící motoristé do Nymburka ve směru od Mladé Boleslavi a Všechlap mohou pokochat pohledem na historickou mašinku. Ta byla instalována vpravo vedle kruhového objezdu při příjezdu do města. Má symbolizovat 150 let fungování železnice ve městě.

