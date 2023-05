Už po čtyřiadvacáté se v sobotu v nádherném prostředí Lesního ateliéru Kuba v Kersku sešly stovky příznivců spisovatele, který je se zdejší osadou neodmyslitelně spojen. Sluneční počasí přilákalo opravdu davy lidí, kteří sledovali řadu kulturních vystoupení.

Hudební část setkání končil populární herec a muzikant, tentokrát oholený Jiří Schmitzer. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

V divadelní ukázce z Ostře sledovaných vlaků nymburského divadelního spolku Hálek se představil i herec Pavel Nový, který na kerském srazu nebyl žádným nováčkem.

Hudební část setkání končil další populární herec a muzikant, tentokrát oholený Jiří Schmitzer. Na otázku moderátora Víta Špinky, jestli radši se šípkovou nebo se zelím, odpověděl, že by si dal pivo. Když se však pořadatelka Jana Kubová nabídla, že mu jej nechá donést, rychle ji zabrzdil. „To v žádném případě. Já pak nevím, jak zastavit,“ řekl s upřímností sobě vlastní.

Podívejte se: Hasiči v rámci oslav předvedli zásahy a dětem postavili lanovku

Příští jubilejní pětadvacátý ročník se uskuteční 18. května a podle některých informací by se naposledy měl odehrávat na tradičním místě. Následující ročníky od roku 2025 by se údajně měly přesunout do zahrady Hrabalovy vily, kterou před časem koupil kraj a chce ji už příští rok zpřístupnit veřejnosti.