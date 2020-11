Na mrazivé poradě před začátkem řezání vysvětluje Zdeněk Jeřábek z nymburské radnice pravidla převozu. „Přijedou strážníci městské policie a auto dopravní policie. Pojede se pod majákem po osmatřicítce se třemi zastávkami. První v Krchlebech na parkovišti podél silnice, druhá ve Všechlapech a třetí pak u cestářů nad Nymburkem,“ vysvětluje cestu radniční úředník.

Do té je však ještě daleko. Manželé Richterovi, na jejichž zahradě jedle stojí, si ji naposledy z verandy před domem prohlížejí. „Je krásná, ale děláme za ní nový plot a má velké kořeny. Navíc je opravdu velká a při větším větru by mohla spadnout,“ vysvětluje paní Richterová důvody, proč strom nabídli nymburské radnici jako vánoční dekoraci. V domě bydlí šest let a jak je strom starý, to netuší.

To však ví starostka Jizbic Eva Pacltová, která si takovou událost v obci nemůže nechat ujít. „Přesně na rok to neřeknu, ale předchozí majitelé ji zasadili krátce před Sametovou revolucí, někdy v druhé polovině osmdesátých let,“ vybavuje si starostka. Stromu je tedy něco přes třicet let.

V 8.36 se motorová pila poprvé zakusuje do kmene. Robert Richter nabízí přihlížejícím občerstvení od čaje až po pivo. Všichni už jsou ale zaujati prací jeřábníka a také řezajícího Stanislava Moravce, který se nestará o převoz nymburského vánočního stromu zdaleka poprvé. Jeřábník hlásí, že strom váží 1 600 kilogramů.

Trable na první zastávce

Nakládka na speciální návěs je dílem několika minut a kolona se chystá na cestu do Nymburka. „Šlo to naprosto hladce, ale jsem trochu nervózní z té cesty ještě tady v Jizbicích. Dráty vedení jsou hodně nízko,“ postřehl Stanislav Moravec a tak po dohodě nakonec kamion se stromem obcí neprojede. „Řidič zná cestu lesem směrem na Vlkavu, je to podle něj schůdnější. Pak už se napojíme na osmatřicítku,“ vysvětlil majitel firmy s rizikovým kácením stromů.

První zastávka před někdejší prodejnou U Křížů v Krchlebech přinese nečekaný moment. Kolona se stromem zastaví na odstavné ploše, nicméně část větví zasahuje do silnice. Jedno z nákladních aut projíždějící větší rychlostí kolem návěsu se stromem část větví ohne a dokonce dvě ulomí. „To musíš jet jako hovado? Podívej se, co děláš!“ hrozí pěstí za ujíždějícím náklaďákem rozčilený Stanislav a sám si pak v oranžové kombinéze stoupne ke konečkům větví stromu, aby auta musela strom řádně objíždět.

V Nymburce kolona projíždí čerstvě otevřeným kruhovým objezdem u Hudebního klubu Mlejn, který je zjevně dostatečně široký i pro nadměrné náklady. Na mlhavé a pošmourné náměstí pak auta vjíždí v 10.46, teploměr ukazuje tři stupně nad nulou. Chvilková zácpa vzniká při zastavení dopravy, aby kolona mohla najet k místu, kde tradičně strom stojí. Jeřáb přemístí strom z vodorovné do svislé polohy, několik zručných řezů motorovou pilou ztenčí kmen tak, aby si sedl do připraveného otvoru. Stanislav Moravec a jeho muži zajistí strom klíny a kochají se pohledem na nový prvek v centru města. „Je to jeden z nejhezčích stromů. Co nemá na výšce, to dohnal na kráse,“ říká Stanislav s úsměvem při pohledu na vánoční jedli.