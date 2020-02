Přímo v Nymburce zaznamenali silné nárazy větru už před pátou hodinou ranní. Plech se uvolnil například ze střechy domu v ulici Na Přístavě, žádnou škodu však nenapáchal. Přímo v Nymburce dopoledne hasiči vyjeli z těchto důvodů dvakrát.

Mnohem častější byly výjezdy k popadaným, či nebezpečně nakloněným stromům. Byli jsme svědky u zásahu ve Stratově, který z důvodu vytíženosti těžké techniky byl proveden nadvakrát. Už po půl deváté zavolal majitel domu na místo hasiče z Lysé. Nebezpečně nakloněný jehličnan hrozil pádem a napácháním škody hned na dvou pozemcích. „Jednoho majitele pozemku sháníme, druhého jsme poučili, jak se zachovat do doby, než přijede plošina, která strom rozřeže. Ta je v tuto chvíli na jiném zásahu. My sami likvidovat takový strom za současného vichru nemůžeme, bylo by to příliš nebezpečné,“ vysvětlil na místě velitel zásahu. Hasiči pak místo zapáskovali, aby zamezili přístup v dosahu možného pádu stromu. Speciální technika pak dorazila na místo po desáté hodině a strom zlikvidovala.

Celkem během dopoledne kvůli stromům vyjeli hasiči na Nymbursku jedenáctkrát, z toho dvakrát v Sadské. Z míst výjezdů se dá vyčíst, že více práce měli hasiči především na severu a západě regionu. Podle dostupných informací kvůli větru nedošlo v našem regionu k žádnému zranění.