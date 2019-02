Nymbursko – Více než rok se nymburský region postupně připojuje do sítě pražské integrované dopravy. K výhodám v podobě levnějších jízdenek se v posledních týdnech přidalo i navýšení spojů ze strany Českých drah, které začalo platit s novým jízdním řádem v prosinci.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pech Karel

Ve Středočeském kraji vyjelo 70 nových spojů a kraj letos vloží do provozu železničních linek navíc 63 milionů korun.

Příjemné změny nastaly pro cestující na linkách S2 a S22 z Prahy do Lysé a dále do Milovic nebo Nymburka a Poděbrad. Nově tu přibyly další spoje. „Linka S2 patří mezi klíčové linky příměstské železnice, proto zde posilujeme dopravu a přidáváme další spoje v odpolední špičce, kdy jezdí lidé z práce domů,“ říká Martin Jareš, zástupce ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje, a dodává: „Vlaky, které přijíždí v 15 a v 17 hodin z Prahy do Lysé a pokračují pak do Milovic, mají nově přípoj do Nymburka a Poděbrad. Jedná se o nové osobní vlaky, na které mají lidé možnost přestupovat právě v Lysé nad Labem, aby byl v odpolední špičce zachován přibližně půlhodinový interval vlaků do Nymburka a Poděbrad.“

Další novinka potěšila hlavně cestující, kteří zůstávají dlouho v Praze a kolem půlnoci se chtějí vrátit domů. Z Prahy jede nově každý den další vlak ve 23.53 přes Čelákovice a Lysou nad Labem do Milovic.

Dobré je vědět, že ve všech rychlících i osobních vlacích na těchto tratích platí také tarif Pražské integrované dopravy (PID), který je v řadě případů levnější než tarif Českých drah. A nejde zdaleka jen o měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní kupony, ale také o jízdenky pro jednorázové cesty. Například z Nymburka až na pražské letiště Václava Havla se dá dostat na jedinou jízdenku PID za 69 korun.

Pokud pojedete z Lysé nad Labem do Poděbrad, můžete si na nádraží u pokladny koupit jízdenku ČD nebo také jízdenku Pražské integrované dopravy. V případě lístku Českých drah pojedete za 42 korun, pokud nemáte žádnou slevovou kartu na vlak. Jízdenka Pražské integrované dopravy vyjde ale ve stejné situaci levněji – jen na 32 korun.

Podobně je to například s trasou z Nymburka do Mladé Boleslavi, kterou využívají denně desítky, možná stovky cestujících za prací do centra automobilového průmyslu. Současná běžná jízdenka vyjde z nymburského hlavního nádraží do stanice Mladá Boleslav město na 56 korun. Se slevou IN25 pak 42 korun. Při využití jízdenky PID zaplatí cestující jen 24 korun! Například cesta z Lysé nad Labem do Kolína také výrazně zlevnila. V tomto případě z 63 korun za obyčejnou jízdenku na 40 korun za jízdenku PID. Z Lysé nad Labem do Všetat dokonce místo 42 korun za obyčejnou zaplatí cestující jen 18 korun za lístek PID.

Nejlevnější jízdenka PID za 18 korun platí 30 minut a pokrývá dvě pásma, zatímco ta nejdražší vyjde na 160 korun a držitel s ní může cestovat až 24 hodin po celém Středočeském kraji i v Praze. Na rozdíl od klasických jízdenek na MHD se ty z pokladen v železničních stanicích ve vlaku už neoznačují.

Pokud rádi nakupujete z mobilu, můžete se úplně vyhnout pokladně, lístek si koupit i v aplikaci PID Lítačka a ten pak ukázat ve vlaku průvodčímu v telefonu.