Duchovním otcem proměny místa, které sloužilo k procházkám místních i lázeňských hostů už za první republiky, je zahradník a zastupitel Jaroslav Štěpán. „To, co se v Oboře dříve dělo, se mi hodně nelíbilo. Jako jednotlivec to člověk nemá možnost změnit, zastupitelský mandát mi tu možnost dal. Jsem rád, že mě lidé naslouchali a podařilo se to, co vidíte. Obora je tu pro vás,“ řekl v úvodním slově.

V otázce kolem výskytu zvířat v Oboře město spolupracovalo s Lubošem Vaňkem, vedoucím Stanice pro handicapovaná zvířata a Ekocentra na Huslíku. „V Oboře je dvacet nových sýkornovníků, dva veverkovníky a instalovali jsme také budky pro puštíky, kteří jsou lesními sovami a do obory určitě patří,“ konstatoval vedoucí Huslíku a vzápětí k radosti dětí vypustil do volné přírody právě puštíka a veverku.

Úpravy Obory provedla místní odborná firma Jelen servis, jejíž zástupce předal reprezentantům města zelené srdce Obory. „To srdce bylo dlouho někde schované. Teď je tu s námi, krásné a čisté jako samotná Obora. Je na nás, abychom se i nadále o Oboru starali a pečovali o ni,“ řekl místostarosta Roman Schulz.

V rámci lesoparku nyní platí absolutní zákaz kácení jakýchkoliv zdravých stromů. Těžit a odstraňovat se budou pouze soušky. Starosta Jaroslav Červinka připomněl, že město má podobné záměry i s Bažantnicí a dalšími městskými lesy. „Chceme, aby se Obora stala místem promenád tak, jako tomu bývalo dříve. Abychom trochu také ulevili lázeňské kolonádě,“ doplnil.