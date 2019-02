Nymbursko - Česká pošta omezila provoz některých poboček v regionu. Ne všude ale pracovnice přistoupily na částečné úvazky a nedaří se najít za ně náhrady. Požadavky prý nejsou úměrné platu. Ve Zvěřínku a Bobnicích jsou pobočky prozatím uzavřené, v Oskořínku se ocitli v nejistotě. Poštu zavřou minimálně na měsíc.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Česká pošta má na ty zaměstnance takové požadavky, že to nikdo nechce dělat. Pracovnice by měly mít maturitu, být bezúhonné a přitom by nedostaly mnoho peněz," říká starosta obce Bobnice Vladimír Janoušek. Poštu v jejich obci zavřeli a není jasné, kdy ji znovu otevřou. Česká pošta totiž nemá člověka za přepážku, který by byl ochoten pracovat na zkrácený úvazek a zároveň splňoval veškeré požadavky.

„Přepážka je uzavřená a roznášku zajišťuje motorizovaně nymburská pošta. Horší je, když třeba nezastihnou někoho doma, to si pak lidé musí například pro důchod do Nymburka," vysvětluje bobnický starosta. Právě díky zrušení doručování se zkrátily lidem úvazky. „Do 1. března vedoucí malých pošt na Nymbursku doručovali, poté jim byly odebrány části úvazků na doručování, a někteří z nich se rozhodli na zkrácený úvazek nepřistoupit," popisuje mluvčí České pošty Marta Selicharová.

Problém se momentálně týká tří obcí na Nymbursku. „Dočasně uzavřená je pošta Zvěřínek. Na poštu Bobnice hledáme někoho na zkrácený pracovní úvazek 27,5 hodin týdně. Od 7. dubna do 30. dubna je však pošta dočasně uzavřena. Na poštu Oskořínek hledáme někoho na zkrácený úvazek na 30 hodin týdně," popisuje Marta Selicharová.

V Oskořínku snad otevřou v červnu

Podle starostky Oskořínku Dany Ottové ale vedení instituce přislíbilo, že by od června na toto místo nastoupila žena po mateřské dovolené. „Prozatím je ještě otevřeno, ač omezeně, pošta by se ale měla zavřít na květen. Pak by snad měla začít fungovat s novou zaměstnankyní," doufá starostka. Lidé podle ní poštu opravdu hojně využívali. „Nejen lidé z Oskořínku, ale i z Jíkve, Hrubého Jeseníku a Nového Dvora," doplňuje Dana Ottová.

V podobné situaci se před časem ocitly i Mcely. Zdejší pošťačka uvažovala o odchodu. „Nakonec poštu máme. Pošťačka k tomu ale obsluhuje ještě přepážku v Košíku. Díky tomu má větší úvazek. Máme otevřeno vždycky buď dopoledne, nebo odpoledne a v Košíku obráceně," popisuje situaci ve Mcelích starostka Jana Hejlová. Roznášku má na starost nymburská pošta s autem.

Podle mluvčí České pošty není v plánu žádnou pobočku úplně zrušit. „V rámci změn v logistické síti na Nymbursku došlo k centralizaci doručování. Tyto změny probíhají již několik let po celé ČR. Žádné pošty neplánujeme trvale uzavřít, může však vzniknout problém s uzavřením dočasným, než se najde náhrada za pracovníka, který nepřistoupil na změnu podmínek," doplňuje Marta Selicharová.

Proti rušení se staví samozřejmě i obce. „Potřebujeme mít v obci služby. Když je obec nucená zrušit školu a nakonec nemá ani tu poštu, nepůsobí to dobře. Lidé se stěhují a chtějí žít tam, kde služby jsou," vysvětluje Jana Hejlová.