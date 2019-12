Činorodá žena si gratulace a dary užívala. „Co já s tím vším budu dělat?“ povzdechla si s úsměvem poté, co dostala velkou čokoládu. „Čokolády má paní Vokálová ráda,“ prozradila ředitelka domova Jana Příhodová. Mezi gratulanty se objevil starosta Rožďalovic Petr Kapal a zástupci obcí, kde seniorka žila.

Věra Vokálová se narodila 16. 12. 1919 v Kolajích, kde prožila své dětství. Do školy chodila do Vlkova pod Oškobrhem. Ve svých 21 letech se vdala za pana Miloslava. Narodili se jí dva synové – Vladimír a Milan. Celý život pracovala na poli a v JZD. Dosud se ráda účastní kulturních akcí pořádaných domovem důchodců. „Dodnes chodí s námi do dílny a tká koberce,“ poznamenala jedna ze sester. Údajně také pravidelně nebere žádné léky.

Ke gratulantům se připojuje i redakce Nymburského deníku.