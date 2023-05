Zemřela Věra Janišová. Téměř půl století let byla ředitelkou ZUŠ v Nymburce

V pondělí 8. května po krátké nemoci zemřela ve věku 72 let Věra Janišová. V čele Základní umělecké školy působila neuvěřitelných 49 let, od roku 1974 až do svého skonu. Sama ovládala a také učila hru na klavír. V roce 2010 bylo Věře Janišové Radou města uděleno městské vyznamenání Nymburský lev II. třídy za dlouholetou a úspěšnou pedagogickou činnost.

